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補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元 拜登再推紓困 每人或加發1400元

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)
總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

總統當選人拜登將於14日公布上台後的重大立法：大規模振興經濟與疫情紓困配套法案，目標在於挽救受疫情影響而持續衰退的美國經濟；拜登與民主黨國會議員先前都表示，12月底發放的600元紓困金額太少，拜登紓困法案中將包括再發放1400元紓困現金支票，讓民眾領到共計2000元的紓困金。

華爾街日報分析，拜登先前曾說，短期的緊急支出並不需要靠加稅或刪減預算達成，只需透過借款便可完成，因此拜登的紓困計畫經不會與加稅綁在一起。

華盛頓郵報報導，對於上台之後推出最新一波疫情紓困計畫，總統當選人拜登的構想是必須尋求兩黨國會議員的共同支持，例如預算規模應有所節制；拜登團隊的紓困案草案研擬已經進入收尾階段，助理也在12日對國會助理完成簡報，並說明整體計畫是以爭取跨黨派共識為基調。

報導指出，拜登預訂14日公布疫情紓困計畫內容，具體項目則包括為民眾發放2000元紓困現金支票、延長聯邦失業補助津貼發放期限、提供疫苗配送專款，以及為各州、城市、學校及托兒所等機構提供經費補助。

報導分析，雖然拜登上周曾說，紓困法案規模可能上看數兆元，但在爭取兩黨支持的前提下，最終版本的紓困法案規模極可能將控制在2兆元以下；不過，共和黨國會議員可能不願意投注更多預算，因為國會才剛通過共計大約4兆元的疫情紓困與振興經濟法案。

拜登之前已多次強調，就職之後優先要務就是讓疫情紓困法案與經濟振興法案能夠通過。即將成為新任參院多數黨領袖的舒默(Charles Schumer)12日在寫給民主黨同僚的信中，呼應了拜登的論點。

舒默在信中寫道，一旦新科參議員就位，副總統賀錦麗也宣誓就職，民主黨掌握參議院多數席次，疫情紓困法案將是「我們的第一立法要項」。

民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)12日就發表聯名信，爭取名稱為「嬰兒基金」(Baby Bonds)的立法，希望讓每名美國兒童擁有存著1000元的銀行戶頭，等到年滿18歲時即可動用。

拜登競選期間曾表示，當選之後將加徵企業稅及富人稅，因此個人年收入超過40萬元，所得稅與資本利得(capital gains)都將調高，川普總統任內為企業提供的大幅減稅優惠則將取消。

紓困金 拜登 疫情

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