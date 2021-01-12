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代理國安部長請辭 女軍官參與暴動 當局將徹查

編譯林育正／綜合11日電
陸軍心戰軍官艾蜜莉‧蕾妮日前率領一批川普總統支持者，自北卡羅來納州前往華府參加導致入侵國會大廈的抗議活動，陸軍已展開調查。(美聯社)
陸軍心戰軍官艾蜜莉‧蕾妮日前率領一批川普總統支持者，自北卡羅來納州前往華府參加導致入侵國會大廈的抗議活動，陸軍已展開調查。(美聯社)

在國會大廈發生暴亂五天後，國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)11日宣布請辭；當局目前仍在追查參與示威的暴民，至少有25人以「恐怖主義」罪名調查，其中更包含現役和後備軍人。

沃爾夫在聲明中表示，接下來將由聯邦急難管理局(FEMA)局長蓋諾(Pete Gaynor)，暫代國安部代理部長一職。沃爾夫未提及國會大廈的暴亂是否與他辭職有關。

在當局的追查中，據傳一名陸軍心戰軍官，率領一批川普總統支持者，自北卡羅來納州前往華府參加抗議。

陸軍布拉格堡(Fort Bragg)基地正針對艾蜜莉‧蕾妮(Emily Rainey)上尉在示威中的參與進行調查。不過她表示，她的所有行為全符合軍方規範，她帶領的抗議者中也沒有人從事違法行為。

蕾妮表示她帶領組織「自由摩爾郡公民」( Moore County Citizens for Freedom)約100名成員前往華府，該團體將自身定位為非黨派，推廣保守價值觀的團體；團體希望到華府「挺身而出對抗選舉舞弊」並支持川普總統。

而她也指出雖然團體參與示威遊行，但她不認為有任何人闖進國會大廈，而在華府宣布宵禁前，就已搭上巴士離開。

受到川普總統「選票被偷走」和「捍衛民主」等誤導性言論搧動，6日的事件中，有不少示威者帶著支持川普的標語或邦聯旗入侵國會，並出現砸毀窗戶等脫序行為。過程中造成五人死亡，至少有超過90人被捕，起訴罪名從攻擊警察到違反宵禁規定，以及攜帶致命武器，和對眾願意長波洛西(Nancy Pelosi)發出死亡威脅。

但蕾妮表示，她的團體全是「愛好和平」和「遵守法律」的民眾，僅是上街支持憲法第一修正案。

根據規定，美軍允許官兵參加政治團體，並著便服參加政治活動，但國防部禁止現役官兵捐錢給政黨相關團體。不過仍不清楚蕾妮參加遊行，是否違反國防部的規定。

她說：「我出發前向上級長官報告，並明確表示我何時會回來。」但她回營時，長官並未詢問她有關華府示威的事。

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