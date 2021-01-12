服役是「首都守護者」 國會暴亂女死者 曾是歐巴馬鐵粉

在國會暴亂中遭國會警察槍擊不治的艾施莉‧巴比特，從軍十年間曾駐守國會。(美聯社)

在國會暴亂中遭國會警察槍擊不治的艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)從軍十年間曾駐守國會並七度外派，退伍後卻成為騷擾丈夫前女友的恐怖女人，她經商不利欠債，支持的候選人落敗，居住的加州近期又因為她認為是虛構的新冠肺炎疫情而再度封城；失意的她6日把國旗插上背包，親臨華府聆聽川普 總統的演說，隨後與數千名「愛國者」遊行 前進並入侵國會，最終在暴亂中以鮮血為此生畫下句點，而合法開槍者正是她服役過單位的同事。

巴比特6日下午在臉書上貼文：「能親眼見證並聆聽總統說話很棒，我們正沿著就職路徑前往國會，300萬人。」事實上，沒有百萬人遊行，只有一幫違法亂紀且未戴口罩的數千名暴徒。

巴比特此次任務旨在「恢復美國民主」，正如她屢次在社群媒體 重申；然而，她當時並不知道，即將捲入一場暴動，且是美國民主史中最悲慟的攻擊之一。

巴比特為陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)的狂熱分子，她深信新冠病毒是鬧劇，相信民主黨信奉撒旦且該黨總統參選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)曾綁架兒童；她活耀於社群活動，法庭和軍事紀錄也很豐富，在政治上曾支持歐巴馬前總統，後來轉為川粉。

她曾在軍中服役十多年，其中六年在空軍國民兵，此單位保衛華盛頓並回應騷亂，因而被暱稱為「首都守護者」(Capital Guardians)。

曾與巴比特共事的同袍形容，她就像追著骨頭繞圈的狗，對於她關注的人事物相當執著且無所畏懼。

巴比特2016年以下士身分退伍，這對於從軍十載之人而言是相對低等的位階；退伍後，巴比特同年在購物中心停車場巧遇丈夫的前女友，卻一路危險追車；她曾多次跟蹤她丈夫的前女友，後者不堪騷擾而提出禁制令。

幾年後，巴比特在網路上找到新的信念，QAnon讓她的人生再度有了使命；她分享逾8600則陰謀論或妄想推文，堅信川普將拯救國家。

6日，她和上千名川粉一樣，篤信「風暴降臨」，川普將「緝拿並處決」對手。

她跟許多川粉一樣，堅信1月6日不會是聲名狼藉之日，而是解決問題的吉日。

她5日推文：「任何事都攔不住我們，他們可以一再嘗試，但風暴將至且會在24小時內襲捲華府，暗夜天光！」孰料，這段話成了她的訣別辭。

6日下午2時，她的丈夫傳訊息關心她的現況，卻未收到回訊；一小時後，巴比特倒臥血泊，空洞的雙眼茫然盯著天花板，眼皮沉重得快要閉上，送醫不治。

她的丈夫事後受訪表示：「她熱愛她的國家，投身她認為是正確支持國家的事情，並與志同道合者一起，他們都愛他們的總統和國家。」