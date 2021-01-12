我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

服役是「首都守護者」 國會暴亂女死者 曾是歐巴馬鐵粉

編譯陳韻涵／綜合11日電
在國會暴亂中遭國會警察槍擊不治的艾施莉‧巴比特，從軍十年間曾駐守國會。(美聯社)
在國會暴亂中遭國會警察槍擊不治的艾施莉‧巴比特，從軍十年間曾駐守國會。(美聯社)

在國會暴亂中遭國會警察槍擊不治的艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)從軍十年間曾駐守國會並七度外派，退伍後卻成為騷擾丈夫前女友的恐怖女人，她經商不利欠債，支持的候選人落敗，居住的加州近期又因為她認為是虛構的新冠肺炎疫情而再度封城；失意的她6日把國旗插上背包，親臨華府聆聽川普總統的演說，隨後與數千名「愛國者」遊行前進並入侵國會，最終在暴亂中以鮮血為此生畫下句點，而合法開槍者正是她服役過單位的同事。

巴比特6日下午在臉書上貼文：「能親眼見證並聆聽總統說話很棒，我們正沿著就職路徑前往國會，300萬人。」事實上，沒有百萬人遊行，只有一幫違法亂紀且未戴口罩的數千名暴徒。

巴比特此次任務旨在「恢復美國民主」，正如她屢次在社群媒體重申；然而，她當時並不知道，即將捲入一場暴動，且是美國民主史中最悲慟的攻擊之一。

巴比特為陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)的狂熱分子，她深信新冠病毒是鬧劇，相信民主黨信奉撒旦且該黨總統參選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)曾綁架兒童；她活耀於社群活動，法庭和軍事紀錄也很豐富，在政治上曾支持歐巴馬前總統，後來轉為川粉。

她曾在軍中服役十多年，其中六年在空軍國民兵，此單位保衛華盛頓並回應騷亂，因而被暱稱為「首都守護者」(Capital Guardians)。

曾與巴比特共事的同袍形容，她就像追著骨頭繞圈的狗，對於她關注的人事物相當執著且無所畏懼。

巴比特2016年以下士身分退伍，這對於從軍十載之人而言是相對低等的位階；退伍後，巴比特同年在購物中心停車場巧遇丈夫的前女友，卻一路危險追車；她曾多次跟蹤她丈夫的前女友，後者不堪騷擾而提出禁制令。

幾年後，巴比特在網路上找到新的信念，QAnon讓她的人生再度有了使命；她分享逾8600則陰謀論或妄想推文，堅信川普將拯救國家。

6日，她和上千名川粉一樣，篤信「風暴降臨」，川普將「緝拿並處決」對手。

她跟許多川粉一樣，堅信1月6日不會是聲名狼藉之日，而是解決問題的吉日。

她5日推文：「任何事都攔不住我們，他們可以一再嘗試，但風暴將至且會在24小時內襲捲華府，暗夜天光！」孰料，這段話成了她的訣別辭。

6日下午2時，她的丈夫傳訊息關心她的現況，卻未收到回訊；一小時後，巴比特倒臥血泊，空洞的雙眼茫然盯著天花板，眼皮沉重得快要閉上，送醫不治。

她的丈夫事後受訪表示：「她熱愛她的國家，投身她認為是正確支持國家的事情，並與志同道合者一起，他們都愛他們的總統和國家。」

川普 社群媒體 遊行

上一則

賭城消費電子展改線上舉行 抗疫機器人受歡迎

下一則

川普最終敗局 5州翻盤訴訟 全遭最高院駁回

延伸閱讀

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面
品牌急切割！川普卸任後回歸商界有危機

品牌急切割！川普卸任後回歸商界有危機
臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號

臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號
與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人