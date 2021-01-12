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川普最終敗局 5州翻盤訴訟 全遭最高院駁回

記者顏伶如／綜合報導
川普總統要求最高法院加速審議挑戰亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉結果，11日遭到駁回。(美聯社)
川普總統要求最高法院加速審議挑戰亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉結果，11日遭到駁回。(美聯社)

川普總統要求最高法院加速審議挑戰亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉結果，11日遭到駁回。最高法院的裁定意味著總統當選人拜登20日就職典禮之前，大法官將不再處理此案。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，對於川普兩個多月來企圖推翻2020年大選結果，最高法院的裁定彷彿是「在棺材釘上最後一根釘子」。

兩大挺川律師伍德(Lin Wood)及席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)在大選結束後發起的挑戰選舉結果行動，包括了代表川普訴請最高法院加速審理五個決戰州的推翻選舉結果訴訟。

最高法院11日僅宣布裁定駁回，並未公布大法官投票結果或裁決意見書。拜登20日就職之前，最高法院將不再處理川普挑戰決戰州選舉訴訟。

最高法院上周也駁回共和黨德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)要求擴大副總統潘斯權限的提告。高梅特在訴狀中指稱，潘斯有權在參眾兩院6日聯合會議上，撤銷拜登的當選結果。挺川群眾6日衝進國會大廈，一名國會駐警遭暴突攻擊後傷重不治。

「國會山莊報」報導，最高法院11日的裁定宣布後，川普與川普競選團隊從大選日結束迄今兩個多月以來的推翻選舉訴訟戰，終於宣告落幕。

根據媒體報導，川普與挺川聯盟從大選結束之後，在各州、聯邦及最高法院總共發起60多件選舉舞弊訴訟當中，只有一件在賓州的提告獲得勝利，讓少數選票獲得法院裁定為無效選票。

美聯社報導，最高法院可能在冬季稍後或春季初期才審理五個決戰州的選舉訴訟，進入口語辯論程序的時間最快約在秋季。

另一方面，多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)上周向華府特區聯邦區域法院提告，指控席妮‧鮑威爾以「瘋狂」、「完全錯誤」言論誹謗，抹黑多明尼恩投票系統在2020年大選「動手腳」害川普敗選，因此向鮑威爾索賠13億元。

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