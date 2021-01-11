任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

涉嫌煽動支持者攻陷美國國會山莊，並因此遭遇政壇嚴厲譴責並眾叛親離的現任美國總統川普，即將於本周面對國會二度發動「彈劾表決」的終極挑戰。圖為2020年2月，川普國情咨文事件。（Getty Images）

「辭職，憲法第25修正案，或是史無前例的第二度『總統彈劾 』...」涉嫌煽動支持者攻陷美國國會山莊，並因此遭遇政壇嚴厲譴責並眾叛親離的現任美國總統川普 ，即將於本周面對國會二度發動「彈劾表決」的終極挑戰。全力出擊的民主黨籍眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）宣布：眾議院將於11日再次要求副總統潘斯（Mike Pence），「立刻啟動〈憲法第25修正案〉解除川普的總統職權。」否則眾議院12日就將表決「彈劾川普」——雖然川普的總統任期即將於1月20日結束；但接下來的參議院審判，仍能拔除卸任總統的國安權限、元首禮遇、以及川普本人「再戰參選」與擔任公職的未來機會——然而是否應該彈劾川普？不僅是共和黨 陷入後川普時代的路線分裂，就連民主黨人之間也出現「波洛西派 v.s 拜登派」的選項對決...

波洛西施壓潘斯 要求解職川普

「為了守護我們的憲法與民主政治，眾議院將緊急動員，因為現任總統所代表的，即是對上述兩者的立即性威脅。」眾議院議長波洛西，在10日的動員聲明中如此表示：「由現任總統發起的反民主攻擊事件，各種恐懼與威脅仍在持續上升，我們必須採取立即性的行動，以阻止情勢的進一步惡化與失控。」

➤➤➤除了提彈劾 波洛西：將通過決議案逼潘斯免職川普

波洛西表示，眾議院民主黨團將於1月11日，再一次正式向副總統潘斯施壓，要求潘斯立即啟動〈憲法第25修正案〉、即刻解除不適任的總統職權。不過潘斯本人至今雖沒對〈25修正案〉正式表態，其團隊幕僚、親信卻都不斷放話暗示：「潘斯並不打算起啟動憲法、親手拔掉川普。」因此，波洛西也宣布：如果潘斯拒絕行動，眾議院就將於1月12日提出，並即日表決「總統彈劾案」。

波洛西宣布：如果潘斯拒絕行動，眾議院就將於1月12日提出，並即日表決「總統彈劾案」。（Getty Images）

波洛西所威脅的總統彈劾案，將是繼2019年秋季「烏克蘭門施壓事件」後，川普4年任期所遭遇的第二次總統彈劾——由於總統彈劾只需要眾議院「簡單多數」即可成案，在當前民主黨過半，且共和黨眾院人心動搖、怨懟川普之際，波洛西主張的「第二次川普彈劾案」可望順利闖關。

彈劾有必要嗎？兩黨之間暗戰

根據民主黨團當前所草擬的彈劾條文，眾議院將針對1月6日國會遭攻陷事件中，「川普總統『煽動叛亂』 的犯罪角色」針對出手。但就算眾院彈劾過關，川普的總統任期也將於1月20日期滿下台，因此究竟有沒有必要大動作彈劾？彈劾的具體後果與目的又會是什麼？在民主、共和兩黨之間，亦引發了激烈的分裂與暗戰。

民主黨團一開始提出的「彈劾動機」，原本目的針對的是「川普下台」；但就現實而言，除非副總統潘斯願意發動〈憲法第25修正案〉，否則眾議院彈劾案送進參議院後，參議院還需要啟動漫長的調查與「彈劾審判」——先不論此時的川普早已下台、彈劾早已失去迫切性需求；根據過往的「罷免先例」，參院還得通過三分之二席次的高門檻才能認可「總統有罪」，這對參議院民主－共和黨「50席-50席」的懸持狀態來說，除非參院共和黨人大舉倒戈，否則過關機率「幾乎不可能」。

然而外界的霧裡看花，並不影響國會兩黨「反川派」的行動意志，因為就法律規定而言，並沒有明文限制「國會彈劾案會因『總統任期屆滿』而自動終止」，如果彈劾與參院審判針對的不是「總統罷免」，而是「總統不適任」的特權褫奪——那麼定罪川普一事，則具有完全不一樣高度政治意義，且並不一定會因為川普任期結束而消失。

（路透社）

川普在2019年的彈劾案脫身之後，於白宮發表聲明。（Getty Images）

《華盛頓郵報》表示，由於川普面臨的「第二次彈劾案」並沒有過往先例，因此許多程序就連提案的國會自己也都還不確定；但如果彈劾案針對的是「褫奪川普未來在擔任公職、或參選的資格」以及其他卸任元首的國安權限，無關罷免的參議院表決，「可能只需『簡單多數決』就能通關。」

川普屢勸不聽？親信眾叛親離

然而就算彈劾川普的門檻變低，勞師動眾、引發高度政治動員的「倒數彈劾」又有什麼意義？在國會兩黨之間也存在著高度爭議——像是共和黨的昔日明星，直到上星期為止都還是「川普親信」的前紐澤西州長，克里斯蒂（Chris Christie），周日就在《ABC》新聞專訪中公開發難：

「川普總統當天的失態，明白就是『煽動叛亂』——如果煽動叛亂都不足以彈劾成罪，那我還真心不懂彈劾機制到底是用來幹嘛的！」

在國會陷落當天，克里斯蒂曾不斷撥打總統電話，希望能說服川普「遲來清醒」，就譴責暴徒、下令國民兵救援清場的態度「公開表態」。不料川普卻完全拒接電話，隨後的錄影聲明也不足夠明確畫清白宮的立場。因此在1月6日之後，過去4年忠心挺川的克里斯蒂與眾多共和黨人，也都反過頭來積極響應波洛西等民主黨人的「彈劾決戰」。

目前表態支持「開除川普」的共和黨人，主要以阿拉斯加參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）與賓州參議員圖米（Pat Toomey）最先表態；川普政府的兩代白宮幕僚長凱利（John Kelly）與馬瓦尼（Mick Mulvaney）則也都贊成「川普應該馬上下台」，並公開支持彈劾案、〈憲法第25條〉或「任何必要能解除他職務特權的法律手段」。

這些倒川派的共和黨人認為，川普在國會陷落事件中的種種失能表現，不僅是失職；其對於激烈支持者的縱容、煽動與動員目的，更已經明顯跨越政治紅線。因此全案並不該只要針對「川普本人的責任」，更應該藉由最高法律程序來畫清「政治界限」，進而以此案來闡明：美國社會追求的的憲政秩序，究竟應該是什麼模樣。

反川？挺川？ 共和黨亂成一團

反川派的共和黨人，固然有期待藉由民主黨之手「肅清川普民粹病毒」的目的性，像是昔日曾代表黨內主流派和川普競爭總統提名、但在川普勝選後積極挺川的佛羅里達參議員——魯比奧（Marco Rubio）——日前就公開譴責：「川普玩火過頭了！共和黨應該果斷與川普切割，重新思考『大老黨』（GOP，共和黨代稱）的未來正軌路線！」

盧比奧等人對川普的高速變節，固然有爭奪「後川普時代」黨內話語權的目的；但另一方面也是在國會之亂後，美國商界對於挺川共和黨議員狙擊拜登勝選認證的「反傳統惡搞」感到不耐，因此憤怒企業界財團也已紛紛表態要斬斷「共和黨銀根」，並大舉施壓黨中央與溫和派議員，要求眾人盡速終結川普鬧劇、翻過下一個政治篇章。

（歐新社）

（路透）

不過譴責川普與「彈劾川普」在政治層面上，並不是可以畫上等號的事。像是對於攻陷國會一事大為不滿的副總統潘斯、共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell），就對波洛西的「拔川進程」不置可否，除了迴避正面表態外、亦對於民主黨人的動機存在高度疑慮。

長期挺川、但在選後紛亂的今天不斷放送「川普令人失望」、「彈劾川普並非沒有道理」的右翼媒體龍頭《Fox News》，就認為：波洛西與民主黨人之所堅持要彈劾即將下台的川普，真正目的是要趁亂逼迫「共和黨內戰」，誘發共和黨挺川派與反川派的正面對決，進而逼迫共和黨切割川普幫？或者讓選民誤以為「沒了川普之後的共和黨...其實什麼都不是」。

但波洛西的強行衝刺，在民主黨內確實也引發了「明顯而嚴重的潛在分裂」——之中對於彈劾案抱持保留態度的，並非黨內的進步左翼，而是以拜登為首的「黨內溫和派」。

彈劾派vs溫和派 民主黨有歧見

「川普固然有罪，但眼下我們還有政權交接、疫情救援、以及新政府內閣團隊的聽證任命與新政上路...就『現實政治』來說，我們應該先把力氣花在那些『更重要的問題』上頭。」

拜登在民主黨內的重要親信、南卡羅萊納州眾議員克萊伯恩（Jim Clyburn）表示：彈劾案雖然有其政治重要性，但當前民主黨在國會裡的相對優勢並不牢固，政權交接又因川普的惡性抵制而嚴重拖延，因此當前應以「護航拜登新政權上路」唯第一優先，不應該就「已經失勢的川普』過度刺激國會共和黨。

「眾議院可以照常通過彈劾案，但議長波洛西應該可以『拖延議案上呈參議院』的時間...或許我們可以等到拜登政府站穩腳跟，新政權上路100天後，再請參議院啟動『對川普的彈劾審判』。」

克萊伯恩的「推遲100天主張」主張，也得到了另一名溫和派民主黨眾議員克勞（Jason Crow）的響應——他們擔心波洛西的彈劾進擊，恐會刺激共和黨人狗急跳牆，最後反而加劇挺川派的聲量，甚至影響國會參議院對於拜登內閣人事任命案的聽證狙擊，與重大議案的推動程序。

然而克萊伯恩的「拖延論」卻也讓民主黨內的進步派與主流派，感到失望與憤怒。這之中的癥結點在於：面對彈劾案與川普下台問題，拜登本人至今採取「迴避態度」，強調「一切尊重國會的決定」；但同一時間發言的克萊伯恩，卻是拜登長期深交的「黨內親信」，因此一來一往的策略性放話，也被認為是：「拜登暗中施壓『護川』，卻不願意積極面對領導黨內的政治責任。」

共和黨的阿諾公開在推特上放影片痛批川普不負責任，並給大家鼓勵打氣：「美國民主是千錘百鍊的寶劍。」 （美聯社）

除了川普之外，民主黨國會黨團內部，也正在討論對於其他「涉嫌煽動入侵國會的現任議員們」，國會是否應主動啟動〈憲法第14修正案〉的罷免與褫奪公權程序——該條文是定於南北戰爭後的重建時期，其內文第三款如此規定：

「...無論何人，凡先前曾以國會議員、或合眾國官員、或任何州議會議員、或任何州行政或司法官員的身份宣誓維護合眾國憲法，以後又對合眾國作亂或反叛，或給予合眾國敵人幫助或鼓勵，都不得擔任國會參議員或眾議員、或總統和副總統選舉人，或擔任合眾國或任何州屬下的任何文武官員...」