國稅局烏龍 紓困金入錯帳將重發

有些人收到的第二筆紓困金將是預付現金卡。(取材自推特)

國稅局 指出，約數百萬元的政府第二波紓困金 款項，誤發到了已關閉的銀行帳戶，為此，當局將重發，存入符合條件的受款人帳戶。

上周稍早，有些納稅人到國稅局官網，在「取得我的付款」(Get My Payment)工具下查看第二筆紓困金支付狀態，發現這筆錢存入他們不認識的銀行帳戶中。主要問題出在，人們向H&R Block和TurboTax等報稅 服務公司提交2019年納稅申報表時創建臨時銀行帳戶，國稅局誤將紓困金存入。

這兩家報稅公司隨即通知納稅人發生錯誤，並與國稅局密切合作、糾正失誤，好讓納稅人盡早獲得期盼已久的第二筆紓困金；TurboTax公司已宣布，數百萬客戶很快可收到款項。

國稅局表示，已快速更正失誤，在此期間，納稅人到國稅局網站查看到帳號和預估存款日期等訊息時，螢幕上也許仍繼續顯示陌生帳號。

有些人收到的第二筆紓困金將是紙質支票或預付現金卡(pre-paid debit card)。其他沒有很快收到款項的人須在2020年納稅申報表上申請Recovery Rebate Credit抵免額，視同退稅，國稅局說，如果碰到這種情況，納稅人報稅時應選用電子直接存款，以確保退稅及紓困金盡快入帳。