我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

華裔學者 梁內利 有望接任財政部次長

編譯林育正／綜合10日電
布魯金斯研究院資深研究員梁內利。(視頻截圖)
布魯金斯研究院資深研究員梁內利。(視頻截圖)

「華爾街日報」引述消息人士指出，曾在聯準會(Fed)服務的華裔經濟學者，專長為穩定財政的梁內利(Nellie Liang，音譯)，目前為拜登政府財政部國內金融次長一職的領先競爭者。

現年63歲的梁內利現任布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員，被提名為下一任財長的葉倫(Janet Yellen)於2018年離開聯準會後，也曾到此研究院服務。

2018年，川普總統曾提名梁內利擔任聯準會七人理事會成員，但她的提名遭到參院共和黨議員反對。委員會從未就她的提名聽證，在提名於2019年初到期後，她便退出了考慮名單。

梁內利擁有馬里蘭大學經濟學博士學位，1986年以研究經濟學者身分進入聯準會；2009年，她協助領導政府對銀行進行首輪壓力測試，消除金融市場對美國大型銀行的體質疑慮；她也在2010至2017年間，擔任聯準會財政穩定部門主任，之後再前往布魯金斯研究院任職。

財政部次長的職位須參院通過任命，將在美國國內債務、稅務、財政政策、法規、住房金融與其他經濟事務上扮演重要角色。

上個月，梁內利草擬強化美國金融市場的提案；美國國庫政券在新冠肺炎疫情期間，遭受嚴重和前所未見的困境，只能靠聯準會大量購買政府債券緩解壓力。

不過目前對梁內利的任命案，民主黨總統當選人拜登交接團隊，以及梁內利本人皆婉拒置評。人選仍有可能更動，必須得等到拜登1月20日宣誓就職後，才會有更進一步消息。

梁內利曾指出，國庫券對國內經濟的穩定至關重要。健全的市場流動性，將能減少聯邦債務利率，確保當資產價值滑落時，國庫券仍舊有一定安全性。因此，增加債券市場流動性為必要手段。

聯準會 提名 美國

上一則

賀錦麗被「洗白」 時尚雜誌封面照片惹議

延伸閱讀

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？
美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局

美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局
取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限

取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限
拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析