華裔學者 梁內利 有望接任財政部次長

布魯金斯研究院資深研究員梁內利。(視頻截圖)

「華爾街日報」引述消息人士指出，曾在聯準會 (Fed)服務的華裔經濟學者，專長為穩定財政的梁內利(Nellie Liang，音譯)，目前為拜登政府財政部國內金融次長一職的領先競爭者。

現年63歲的梁內利現任布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員，被提名 為下一任財長的葉倫(Janet Yellen)於2018年離開聯準會後，也曾到此研究院服務。

2018年，川普總統曾提名梁內利擔任聯準會七人理事會成員，但她的提名遭到參院共和黨議員反對。委員會從未就她的提名聽證，在提名於2019年初到期後，她便退出了考慮名單。

梁內利擁有馬里蘭大學經濟學博士學位，1986年以研究經濟學者身分進入聯準會；2009年，她協助領導政府對銀行進行首輪壓力測試，消除金融市場對美國 大型銀行的體質疑慮；她也在2010至2017年間，擔任聯準會財政穩定部門主任，之後再前往布魯金斯研究院任職。

財政部次長的職位須參院通過任命，將在美國國內債務、稅務、財政政策、法規、住房金融與其他經濟事務上扮演重要角色。

上個月，梁內利草擬強化美國金融市場的提案；美國國庫政券在新冠肺炎疫情期間，遭受嚴重和前所未見的困境，只能靠聯準會大量購買政府債券緩解壓力。

不過目前對梁內利的任命案，民主黨總統當選人拜登交接團隊，以及梁內利本人皆婉拒置評。人選仍有可能更動，必須得等到拜登1月20日宣誓就職後，才會有更進一步消息。

梁內利曾指出，國庫券對國內經濟的穩定至關重要。健全的市場流動性，將能減少聯邦債務利率，確保當資產價值滑落時，國庫券仍舊有一定安全性。因此，增加債券市場流動性為必要手段。