國會通過打擊洗錢新法 空殼公司須採實名制

華府財政部大樓。(美聯社)

國會日前通過「企業透明法」(The Corporate Transparency Act)，對打擊洗錢的政策進行重大改革，未來也許只需敲幾下鍵盤，便能得知外國賄賂、運毒和資助恐怖行動等活動的收益。

未來空殼公司必須提供所有人的真實身分訊息，否則將面臨嚴重的罰則甚至牢獄之災，這些資訊將儲存在機密的數據庫，只有聯邦執法機構及銀行能夠取得。

這項法案首先由民主黨聯邦眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)於2010年提出，但遭到擔心繁文縟節的銀行及企業反對，包括德拉瓦州 、懷俄明州也表示反對，這些州每年因公司登記註冊獲得不少收入。但一連串牽涉國際足球總會(FIFA)及1MDB等國際金融醜聞爆發，以及著名的巴拿馬文件洩密等，使反對聲浪漸弱。

美國 有全世界最大最穩定的金融體系，長期以來吸引許多黑錢，但打擊非法活動的力度卻遠遠不夠。新的法條透過財政部管理登記來加強掌控，登記須包含空殼公司真實所有人的姓名。

過去在德拉瓦州創立空殼公司相當容易，很少列出真實所有人的姓名，他們的真實身分往往藏匿於子公司裡，然而一旦創建空殼公司，就能用偷偷轉入美國銀行帳戶的非法資金，買賣房地產等合法資產。

該法案也大幅提升給揭發人的獎勵，若揭發人提供的訊息讓執法機構成功取締非法行為，就能獲得財政部或司法部 扣押的三成金額，先前的獎金上限只有15萬元。司法部也將擴大權力，若懷疑有犯罪行動時，得要求外國銀行帳戶紀錄，法案也擴大範圍，監督高價的古董交易，古董交易常被用來隱藏貪汙收益。

雖然新法案的效果還需要一段時間才能得知，專家相信新法改革能讓美國遠離來自海外的黑錢，這些不法之財也是令紐約、邁阿密、洛杉磯等大城市房地產價格飆升的原因。