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拜登提紓困 兩階段…加發1400元 再推3兆預算

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登計畫上任後，優先推動為民眾加發1400元紓困現金支票，以湊足2000元。(美聯社)
總統當選人拜登計畫上任後，優先推動為民眾加發1400元紓困現金支票，以湊足2000元。(美聯社)

知情人士指出，總統當選人拜登上台後將透過國會立法落實兩階段紓困計畫，首先讓經濟困難的美國民眾能夠拿到2000元紓困金，然後推出規模3兆元的稅改及基礎建設配套法案。民主黨一口氣贏得喬治亞州兩席聯邦參議員複選之後，拜登對於多項政策未來能在國會過關，感到信心十足。

Axios新聞網站報導，拜登團隊希望盡快將紓困現金發到百姓手中。

2020年7月間，拜登公布「重建美好未來」(Build Back Better)施政計畫，內容當中包括對照顧親友者提供數以億計的補助、獎勵製造業，以及為綠色能源相關職缺及基礎建設開銷提供4兆元預算。

至於「重建美好未來」的預算來源，則來自於對富豪階段加稅，實際措施包括將資本利得(capital gains)是為一般收入(regular income)課稅，並且將收入排行榜最頂端的所得稅稅率調高到近40%。

不少民主黨人士擔心，如果錯失打擊新冠病毒的先機，迅速挽救一路走下坡的美國經濟，雙重打擊隨著時間演進，負面影響持續相乘相加，終將拖垮拜登執政。

聯邦政府在12月底開始發放第二波的600元紓困現金支票，知情人士指出，拜登上任後，第一步將為民眾加發1400元紓困金，讓這波紓困金的發放湊足2000元。同時，拜登政府的疫情經濟迅速因應計畫中，也將為各州及地方政府提供援助，例如提供新冠疫苗配送的經費。

推動稅改及落實基礎建設的時間點，可能在春季後期開始推動，做為預算重整計畫架構之下的項目。如此一來，參院只需要簡單多數(simple majority)就能讓計畫通過，不需要表決門檻較高的絕對多數60票(filibuster-proof 60 votes)。

拜登上周曾表示，民主黨在喬治亞州參議員複選奪下兩席後，將可讓2000元紓困金發放受阻獲得解決；參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也曾表示，參院民主黨團的首先要務就是完成2000元紓困現金發放。

紓困金 拜登 民主黨

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