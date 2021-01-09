拜登2000元紓困案 民主黨參議員質疑「預算哪來？」

總統當選人拜登擬推動2000元紓困支票，不過民主黨籍聯邦參議員曼欽質疑「不知道預算要從何而來」。(路透)

總統當選人拜登 8日指出，正在研擬規模數兆元的疫情經濟紓困配套方案，其中包括讓美國民眾拿到2000元紓困支票、延長失業保險津貼，並對各州及城市政府提供以十億計數的預算 補助，務必盡快解決受到重創的美國經濟以及不斷延燒的新冠病毒疫情；不過，民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)對於2000元紓困支票提出反對意見，質疑「不知道預算要從何而來」。

拜登8日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)舉行的記者會上說，紓困法案裡還包括改善新冠疫苗配送的數十億元預算，以及提供給各地學校的數億元防疫經費，另外還有特別針對低收入社區的房租補助、小型企業紓困貸款等。他說：「我們必須立即對美國家庭與公司行號伸出援手。」

他也說，紓困法案「金額將非常高」，不過來自左派、右派以及中間路線的重量級經濟學者都同意，為了確保美國經濟免於在2021年崩解，或者變得更糟，政府一定要投注大手筆預算才行。

拜登表示，下周將會公布紓困方案具體細節。先前國會已經通過共計4兆元的疫情經濟援助，其中有9000億元上個月已在川普總統簽署後生效。

然而，初步跡象顯示，就算民主黨在參眾兩院都擁有掌控權，拜登紓困法案仍可能在國會面臨阻力。曼欽8日接受華盛頓郵報訪問時便說，「不知道2000元紓困金 的預算要從何而來」。

曼欽說：「我對上帝發誓，真的不知道預算要從哪裡來，算起來還要再花4000億元。」

拜登在喬治亞州複選期間對喬州選民承諾，如果民主黨贏得兩席喬州參議員席次，將在國會推出2000元紓困金。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)8日說，民主黨對勞工階級家庭保證，上台後將可拿到2000元紓困支票，「我們一定要說到做到」。