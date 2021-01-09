川普限制難民人數上訴案 法院駁回

川普行政命令要求州及地方必須一致同意，才能接收安置難民，遭地方法院阻止，上訴法院確認裁決。圖為密蘇里州一所教會有緬甸難民參加聚會，因此提供翻譯員(後右)。(美聯社)

總統川普 一項有關限制難民人數的上訴案，8日遭巡迴法庭駁回。

川普是在2019年9月簽署行政命令，在2020預算年度接收難民人數設定上限，同時授權各州及地方政府自行停止接收難民，結果除了德州表示會採用有關權力停收難民，其他州及多個難民服務組織均齊聲反對，並於同年11月提起訴訟。馬里蘭州聯邦地區法官梅西特(Peter Messitte)於2020年1月、即在正式生效前六個月作出裁決，終止有關行政命令，但川普政府提出上訴。

聯邦第四巡迴上訴法院三名法官8日裁決指出，有關行政命令要求州及地方必須一致同意，才能接收安置難民，除導致對難民的不平等待遇外，並破壞國家的一貫性。

早前提出訴訟的多個難民服務組織，包括教會基督教會世界服務社(Church World Service)、路德教會移民 難民服務組織，以及HIAS(猶太人非營利組織)，紛紛指責有關行政命令是試圖逐個州禁止接收難民。

對於第四巡迴法院的裁決，路德教會移民難民服務組織首席執行官維格納拉賈(Krish O'Mara Vignarajah)表示歡迎，指這個行政命令有令人不安之處，只是迎合政治上的需要。

維格納拉賈說，現在難民服務機構可以集中精力，重新處理過去四年被川普政府癱瘓了的難民接收計畫，預計拜登 就任總統後，也會恢復接收難民。

川普上台後，每年不斷大幅降低接收難民的數字，原定2021年的上限為1萬5000人，創下歷史新低。而拜登已承諾將每年的難民接納上限提高為12萬5000人。