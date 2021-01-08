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喬治亞州複選出口民調：亞裔選民多投民主黨候選人

記者洪群超／紐約報導

民主黨在喬治亞州聯邦參議員複選中兩席全贏，紐約亞裔民權組織「亞美法援處」(AALDEF)7日公布該選舉出口民調，顯示喬州亞裔選民仍壓倒性支持民主黨候選人，比率較11月的總統大選更有所提高。

選前不少分析人士都指出，亞裔是左右此次複選結果的關鍵選民。根據亞美法援處派出的義工於5日在喬州各亞裔集中投票點所作出口民調顯示，民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)對陣尋求連任的共和黨參議員普度(David Perdue)複選中，68%的亞裔選民票投奧薩夫，31%投給普度；而民主黨候選人沃諾克(Raphael Warnock)對陣共和黨羅夫勒(Kelly Loeffler)的複選中，64%的亞裔選民選擇沃諾克，只有33%選擇羅夫勒。

民主黨候選人在這場選舉中獲得的亞裔選民青睞程度，高於11月的總統大選；根據亞美法援處11月在喬州所作的出口民調，當時62%的亞裔選民表示投給民主黨候選人拜登(Joe Biden)，36%投給川普(Donald Trump)；11月大選中的聯邦參議員選戰裡，61%的亞裔選民投給民主黨候選人，34%投給共和黨候選人。

此次複選的出口民調也顯示，韓裔選民占所有投票亞裔選民中的比率最高，占29%，其次為印度裔23%，14%為越南裔，華裔排第四，為13%。

在複選中投票的亞裔選民中，只有23%生於美國，多達77%為美國境外出生的第一代移民；有22%的亞裔選民表示，這次複選是一生中首次投票，78%則表示此前已投過票。

此外，44%的亞裔選民表示是註冊民主黨員，24%是註冊共和黨員，有28%表示沒有註冊黨派；其中，53%是女性，47%為男性。

亞裔 民主黨 投票

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