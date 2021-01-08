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波士頓市長偉殊 任勞工部長；羅德島州長雷蒙朵 掌商務部長

記者唐嘉麗、編譯林育正／綜合7日電
拜登將提名羅德島州長吉娜‧雷蒙朵擔任商務部長。(美聯社)
拜登將提名羅德島州長吉娜‧雷蒙朵擔任商務部長。(美聯社)

波士頓各家媒體7日報導，總統當選人拜登已選定波士頓市長偉殊(Marty Walsh)擔任勞工部長；他也可望任命羅德島州長吉娜‧雷蒙朵(Gina Raimondo)擔任商務部長。

麻州眾議員林奇(Stephen Lynch)已致電祝賀偉殊入閣；競選市長的波士頓華裔市議員吳弭(Michelle Wu)發布公開信表示祝賀，指出偉殊將成為近50年來首位擔任這一職務的工會會員，並將在工人運動到來的關鍵時刻領導勞工。

53歲的偉殊在擔任麻州眾議員和市長之前，便曾擔任波士頓建築與建設貿易協調會主席，更是拜登的長期好友和支持者。

他的工會背景得到全國性勞工團體的支持，早已有將入閣擔任勞工部長的傳言。偉殊不僅獲得美國勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL-CIO)的支持，更自稱「勞工朋友的終生擁護者」。

AFL-CIO主席楚姆卡(Richard Trumka)也恭賀偉殊，他說：「偉殊作為一位優秀市長，也成為一位出色的勞工部長。」

商務部方面，若雷蒙朵通過任命，她將掌管超過4萬3000名職員和近80億元的預算，並將為美國商界帶來龐大影響力。她將貫徹拜登政府「購買美國貨」(Buy America)的施政方針，鼓勵各類產品移回美國生產。

不過由於拜登在貿易政策方面給予勞工和環保團體的承諾，恐不利企業獲利，這也將是雷蒙朵上任必須調解的難題。

但雷蒙朵過去擔任羅德島州財務長，曾主導年金改革，提高退休年齡，並且刪減公務員福利；她的任命可能使勞工領袖較不滿意。

此外拜登還預計將任命加州小企業倡導辦公室 主任伊莎貝爾‧古斯曼(Isabella Guzman)，擔任聯邦小企業管理署(SBA)署長。古斯曼曾在歐巴馬主政時期擔任政府資深顧問，但SBA為政府單位中的燙手山芋，在新冠疫情期間，因支持小企業的貸款計畫管理不當飽受批評。

勞工部 拜登 美國

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