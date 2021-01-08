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喬治亞州翻藍成功，都靠她…艾布蘭可能再戰州長

記者胡玉立／綜合報導
民主黨在喬治亞州聯邦參議員決選兩席全拿，成為參院多數黨，前喬州眾議員、首位非裔女性州長候選人史黛西‧艾布蘭居功厥偉。(美聯社)
民主黨在喬治亞州聯邦參議員決選兩席全拿，成為參院多數黨，前喬州眾議員、首位非裔女性州長候選人史黛西‧艾布蘭居功厥偉。(美聯社)

民主黨喬治亞州聯邦參議員複選兩席全拿，成為參院多數黨，前喬州眾議員、首位非裔女性州長候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)居功厥偉，極有可能在2022年再次挑戰州長坎普(Brian Kemp)。

47歲的艾布蘭多年來堅定主張「大量開發潛在選民，可讓喬州由紅翻藍」。她持續在喬州奔走、努力說服民主黨領袖、金主和潛在候選人，奠定組織基礎，讓民主黨在總統大選和參議員決選先後拿下喬州，寫下歷史性一頁。

總統當選人拜登在喬州參議員複選前夕的民主黨造勢集會上曾說，「美國沒有人在為民主黨爭取投票權一事上，做得比艾布蘭更多。」拜登對她說：「妳正在改變喬治亞州。妳改變了美國。」

民主黨全國委員會前幕僚長多特里(Leah Daughtry)認為，「艾布蘭的下一步為何，端看她想做什麼。她已清楚展現政治才華和規劃能力。民主黨在喬治亞州有今天，絕非一朝一夕可成。」

民主黨州長協會執行總監諾姆·李(Noam Lee)則以簡短聲明預言一場未來可能的對決：「坎普州長，你是下一個。2022年再見。」

艾布蘭2018年首度出馬挑戰坎普州長職務時，以2萬票微小差距落敗；過去民主黨候選人在喬州通常面臨20萬票落差。她的競選團隊後來轉為「公平競」(Fair Fight)組織，繼續協助成千上萬選民註冊。艾布蘭也成功吸引大量金主捐款，其中包括億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)。

在此之前，艾布蘭花了多年時間試圖告訴喬州民主黨人士，若持續將重心放在遊說年齡較長的白人選民，是很愚蠢的。她主張，要縮小與共和黨差距，必須吸引新選民登記投票；對象從新搬到亞特蘭大都會區者，到老一輩不去投票的非裔選民，以及立場不若父輩保守的年輕一代白人。

民主黨 喬州 喬治亞州

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