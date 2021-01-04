「找出選票！」川普施壓錄音曝光 撼喬州參議員關鍵選戰？
「我要的只是找到屬於我的1萬1780張選票！」美國選後的政權交接，即將於本星期進入程序尾聲，但現任總統川普至今仍拒絕接受敗選，2日更是撥通電話親自施壓爭議選區喬治亞州的共和黨籍州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger），要求對方積極配合翻案、主動提供足以推翻選舉結果的「關鍵控訴」。
不料拉芬斯伯格不僅當場拒絕總統的調查壓力，更數度反駁川普的指控「與現實差異太大...總統先生，你的問題就是看太多社群網路」。碰壁的川普，事後在推特（Twitter）憤怒譴責拉芬司伯格搞不清楚狀況，但喬州方面卻流出雙方電話錄音給《華盛頓郵報》全文曝光。誇張爭議不僅引發政壇譁然，離至關共和黨是否能穩住參議院多數黨地位的1月5日喬治亞州聯邦參議員二階段改選，更已進入72小時倒數的最後關頭而震盪全美。
共和黨11挺川議員 將狙擊「拜登勝選」
在「川普施壓錄音」出爐前，過去48小時內，美國國會政治也正進入了暗潮洶湧的內鬥暗戰——在共和黨方面，一直有意朝白宮更上一層樓的德州參議員克魯茲（Ted Cruz），公開率領11名挺川派的共和黨議員，宣稱將在1月6日配合共和黨「挺川派」眾議員的反對提案，狙擊新任國會對於多州選舉人團對「拜登勝選」的結果認證。
雖然克魯茲等人在參議院內至少有12票的力量（總席次的12%；共和黨參院的4分之1），但要否決選舉人團結果，國會參眾兩院都得過關，因此就連克魯茲本人都在聲明稿中自承「我們的表態幾乎不可能推翻拜登勝選的結果」，全案目的僅為反映本屆大選的選舉爭議，並持續對拜登的「爭議執政」保留政治施壓的空間。
然而克魯茲等人的「挺川起義」，也被輿論認為是純然的政治計算，其目的一方面是為了爭取「繼承川普」的大義權利；二方面則也挑戰了以共和黨參院多數派領袖麥康諾（Mitch McConnell）為首的國會建制派秩序；三方面在共和黨國會「挺川派」之間，也有牢騷意外「為什麼眾連署人最後都有『被克魯茲代言」的狙擊收割感。
民主黨波洛西連任 出現跑票逼宮風波
克魯茲的「挺川」示威，在共和黨內引發了不小的分裂波瀾；不過同一時間，民主黨國會黨團間，也在眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的連任投票裡，出現了「意外驚險」的跑票與逼宮風波。
在2020年的眾議院選舉裡，民主黨雖然拿下222席、以領先共和黨11席的差距，維持了眾議院民主黨的多數黨地位。但相較於選前38席的領先幅度，新屆眾議院的多數優勢卻是近10年來的最小差距。
面對選舉結果的不盡理想，長年擔當民主黨國會領袖的波洛西，自然也成為黨內各路人馬開刀的「稻草人」。於是在3日新屆國會就職的議長選舉中，民主黨眾議院黨團就有5名「中間派議員跑票」——雖然波洛西仍以216票對209的驚險優勢，成功拿下議長寶座，但僅只7票的差距，也顯示了民主黨人的派系分裂才正要開始白熱化。
《國會山莊報》分析，民主黨內「跑票5人組」的邏輯，類似於與共和黨麥康諾對幹的克魯茲，其目的都是「在不影響『註定結局』下的政治表態」。這些民主黨人之所以跑票，主要是認為波洛西所代表的自由派價值「過於傾左」，黨內主流派長期被加州與東岸的「自由派觀點把持」，在與川普兩次選戰後，屢屢失望的民主黨人應當考慮「改頭換面」，選擇中西部或南方民主黨人的保守溫和派為替代，這才能有效說服中間選民「民主黨作為中間政黨」的多元號召力。
反觀民主黨內的年輕進步派——像是長期與波洛西有心結的眾院「進步派四人幫」（The Squad）——本回就乾脆投票，沒有對波洛西的連任適任性多作文章。這一部份大概與疫情嚴峻與後川普時代的各種不確定性有關，再者也因為驚險連任的波洛西「已承諾將在2022年期中選舉後交出議長權力」。
波洛西現年已經80歲，在3日就職之前，他曾多次強調「2022年期中選舉後議長退休」的想法。然而他是否就此退出政壇？是否會是他政治生涯的最後一戰？眾院新任期才正要開始的佩洛西，則未具體表態。
川普施壓電話 「反詰」質疑喬州州務卿
正當國會兩黨、參眾兩院，正為政權交接而啟動對決之際，一向對川普政權多有針砭的《華盛頓郵報》3日晚間也發出了獨家報導，內容是一段長達1小時02分鐘的「總統施壓電話」，錄音時間發生在1月2日，對象是川普本人、白宮幕僚長與總統律師團隊，與負責喬治亞州選務工作的喬治亞州務卿拉芬斯柏格。
這段冗長的而反覆的電話錄音裡，所有的對話重點與目的，即是川普本人對於喬治亞州選舉結果的質疑與不滿——根據喬治亞州政府手動驗票、最後送出的註冊結果，民主黨的拜登以1萬1779票的領先微幅拿下——但川普與團隊卻強力質疑選舉之中存在「集團舞弊」與「計票錯誤」的程序瑕疵，因此2日的總統電話即為興師問罪，質問拉芬斯柏格為何遲遲不對「總統提出的種種指控」積極調查？
對話之中，川普的口氣與情緒大致溫和，卻多以「反詰語氣」來質疑拉芬斯柏格：「怎麼會認為拜登真的贏了？」其不斷提出累積指控，像是喬治亞州有灌入死人票、外州人重複投票、與電子投票機「惡意吃票」的問題，但對此拉芬斯柏格則都斬釘截鐵地回應：
「沒有！我們調查過了，總統先生這些都不是事實，我們不認同你對於本州大選的公信力質疑。」
拉芬斯柏格不斷和川普表示，在多方認證與手動計票之後，拜登確實贏下了喬治亞州、川普總統所提出的種種證據「不是誤植事實」，就是「朱利安尼那些人斷章取義的故意剪接」；但對此，川普則開始對一味否認「懷疑」的拉芬斯柏格失去耐心，並要求對方：「我們只負責提出質疑，你們應該主動調查才對！」
來源：Washington Post YouTube 頻道
拉芬斯柏格團隊在電話中表示，針對大選的種種爭議，喬治亞州調查局（GBI）已經完成深入調查，「並沒有任何不法舞弊被證實...而且我們的GBI非常專業，和FBI一樣認真厲害。」但對此，川普則完全不聽解釋：
「好吧，但他們不可能找不到舞弊罪證——這些幹員要嘛就是無能，要嘛就是不誠實加無能好嗎？」
對話至此，川普與拉芬斯柏格之間已無法有效交集。難以克制不耐情緒的拉芬斯柏格，甚至直接講明：「總統先生，你的問題就是太在意社群媒體的東西...他們這些人什麼鬼扯都講得和真的一樣。」
「誰說這是社群媒體來的，這是『川普媒體』（Trump media）講的啦！才不是社群媒體，真的不是啦；才不是社群媒體，我才不在乎甚麼社群媒體，我最不在乎了。」明顯不悅的川普連珠炮式地回應：「社群媒體都是科技財團，科技財團都站在你那邊，你懂得——但我不懂你幹嘛要和他們站在同一邊，你理當支持一場精確正義的選舉不是嗎？虧你還是個共和黨人！」
喬州州務卿回嘴：選舉就真的精確無誤
「這場選舉就真的很精確無誤啊！」同樣不爽的拉芬斯柏格，直接朝總統回嘴。但川普反而更是生氣：「沒！才沒有！不是！才不是！你可沒有公平的選舉，差多了，你們漏掉了成千上萬張選票，沒有公平！」
川普與拉芬斯柏格的對話就這樣東拉西扯了一個多小時，最後拉芬斯柏格也直接坦白講明：「如果真要推翻選舉結果，去其他爭議州找證據比較實在。」雙方於是草草收場，以禮貌但不失火藥味的尷尬方式結束了對白。
與拉芬斯柏格講完後，餘怒未消的川普隨後就在推特上發文嗆聲 :「我昨天剛才和喬治亞州務卿通過電話，想和他討論富頓郡與喬治亞州的選民舞弊問題。誰知道他竟然毫無意願——或只是根本性的無能——好好回答我提出的質疑，像是『票檯下的非法灌票』、惡意撕毀川普得票、跨州重複投票、死人投票，以及更多其他問題。他狀況外！」
「沒有冒犯之意。」對此，拉芬斯柏格也馬上發推回嘴：
「川普總統先生：你說的話沒一句是真的，真相總會水落石出。」
接著幾小時後，拉芬斯柏格團隊就把與總統的電話錄音外流，並透過《華盛頓郵報》全文刊出，並主動承認「錄音內容無誤...川普真的打電話來鬧」。一時間。全美輿論震驚譁然，一方面驚訝於川普對於種種選務控訴——儘管各方媒體與各級司法檢調單位都駁斥控訴真實性不足——的深信不疑；二方面也驚訝川普本人親口對州務卿的選務施壓，「是否已觸犯了『干預選舉』的聯邦犯罪？」
「如果是在美國歷史的其他時刻，川普曝光的這份錄音帶，絕對能引發朝野兩黨的一致譴責，下令美國總統當場下台！」
曾經揭發《水門案》逼使尼克森引咎辭職的資深記者伯恩斯坦（Carl Bernstein），就公開對於川普的爭議施壓表達震驚。不過儘管川普的電話施壓確實存在「觸犯聯邦法律」的犯罪可能性，就現實而言——川普並沒有更直接的明確命令，拉芬斯柏格也沒有同意要求——此舉大概只是「嚴重的政治倫理爭議」，而不致出現「現行犯時刻」。
喬州參議員關鍵選戰 共和黨民調暫落後
《Fox News》表示，川普爭議錄音被曝光，正好時逢喬治亞州聯邦參議員二階段投票的「倒數72小時」。就選前民調來看，民主黨的兩名候選人目前都在「誤差幅度內的些微領先」（以準確預測川普本回選情的、親共和黨的特拉法加民調為依據），但由於時逢新年假期、美國疫情嚴峻與選後爭議的政治疲勞感三重夾殺，外界尚無法預測喬治亞州的選情前瞻。
一般判斷，民主黨需要極強大的運氣與草根動員，才有可能拿下長年共和黨坐大的兩席喬治亞州參議院席位；至於共和黨陣營雖然暫時落後，但都在民調誤差範圍內，只要能拿下其中一席，共和黨就能繼續維持參議院多數黨的地位，進而最大程度地狙擊、制衡拜登政權的大型國家政策。
不過無論喬治亞的選舉結果為何，預計都無法有效阻止國會在1月6日對於「拜登勝選」的選舉人團結果認證——就算克魯茲等「挺川派」表態狙擊，但表態終歸只是表態，於現實計算來說，應無法阻止拜登於1月20日的正式就職。
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