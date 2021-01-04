「找出選票！」川普施壓錄音曝光 撼喬州參議員關鍵選戰？

美國現任總統川普2日打電話施壓喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯柏格，要求對方積極配合翻案、主動提供足以推翻選舉結果的「關鍵控訴」。（Getty Images）

「我要的只是找到屬於我的1萬1780張選票！」美國選後的政權交接，即將於本星期進入程序尾聲，但現任總統川普 至今仍拒絕接受敗選，2日更是撥通電話親自施壓爭議選區喬治亞州的共和黨 籍州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger），要求對方積極配合翻案、主動提供足以推翻選舉結果的「關鍵控訴」。

➤➤➤川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

不料拉芬斯伯格不僅當場拒絕總統的調查壓力，更數度反駁川普的指控「與現實差異太大...總統先生，你的問題就是看太多社群網路」。碰壁的川普，事後在推特（Twitter）憤怒譴責拉芬司伯格搞不清楚狀況，但喬州方面卻流出雙方電話錄音給《華盛頓郵報》全文曝光。誇張爭議不僅引發政壇譁然，離至關共和黨是否能穩住參議院多數黨地位的1月5日喬治亞州聯邦參議員二階段改選，更已進入72小時倒數的最後關頭而震盪全美。

共和黨11挺川議員 將狙擊「拜登勝選」

在「川普施壓錄音」出爐前，過去48小時內，美國國會政治也正進入了暗潮洶湧的內鬥暗戰——在共和黨方面，一直有意朝白宮更上一層樓的德州參議員克魯茲（Ted Cruz），公開率領11名挺川派的共和黨議員，宣稱將在1月6日配合共和黨「挺川派」眾議員的反對提案，狙擊新任國會對於多州選舉人團對「拜登勝選」的結果認證。

雖然克魯茲等人在參議院內至少有12票的力量（總席次的12%；共和黨參院的4分之1），但要否決選舉人團結果，國會參眾兩院都得過關，因此就連克魯茲本人都在聲明稿中自承「我們的表態幾乎不可能推翻拜登勝選的結果」，全案目的僅為反映本屆大選的選舉爭議，並持續對拜登的「爭議執政」保留政治施壓的空間。

然而克魯茲等人的「挺川起義」，也被輿論認為是純然的政治計算，其目的一方面是為了爭取「繼承川普」的大義權利；二方面則也挑戰了以共和黨參院多數派領袖麥康諾（Mitch McConnell）為首的國會建制派秩序；三方面在共和黨國會「挺川派」之間，也有牢騷意外「為什麼眾連署人最後都有『被克魯茲代言」的狙擊收割感。

克魯茲的「挺川起義」，被輿論認為是純然的政治計算，一方面是為爭取「繼承川普」的權利；二方面則挑戰以共和黨參院麥康諾的國會建制派秩序。圖為克魯茲在喬治亞州輔選造勢。（路透）

民主黨 波洛西連任 出現跑票逼宮風波

克魯茲的「挺川」示威，在共和黨內引發了不小的分裂波瀾；不過同一時間，民主黨國會黨團間，也在眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的連任投票裡，出現了「意外驚險」的跑票與逼宮風波。

在2020年的眾議院選舉裡，民主黨雖然拿下222席、以領先共和黨11席的差距，維持了眾議院民主黨的多數黨地位。但相較於選前38席的領先幅度，新屆眾議院的多數優勢卻是近10年來的最小差距。

面對選舉結果的不盡理想，長年擔當民主黨國會領袖的波洛西，自然也成為黨內各路人馬開刀的「稻草人」。於是在3日新屆國會就職的議長選舉中，民主黨眾議院黨團就有5名「中間派議員跑票」——雖然波洛西仍以216票對209的驚險優勢，成功拿下議長寶座，但僅只7票的差距，也顯示了民主黨人的派系分裂才正要開始白熱化。

《國會山莊報》分析，民主黨內「跑票5人組」的邏輯，類似於與共和黨麥康諾對幹的克魯茲，其目的都是「在不影響『註定結局』下的政治表態」。這些民主黨人之所以跑票，主要是認為波洛西所代表的自由派價值「過於傾左」，黨內主流派長期被加州與東岸的「自由派觀點把持」，在與川普兩次選戰後，屢屢失望的民主黨人應當考慮「改頭換面」，選擇中西部或南方民主黨人的保守溫和派為替代，這才能有效說服中間選民「民主黨作為中間政黨」的多元號召力。

反觀民主黨內的年輕進步派——像是長期與波洛西有心結的眾院「進步派四人幫」（The Squad）——本回就乾脆投票，沒有對波洛西的連任適任性多作文章。這一部份大概與疫情嚴峻與後川普時代的各種不確定性有關，再者也因為驚險連任的波洛西「已承諾將在2022年期中選舉後交出議長權力」。

波洛西現年已經80歲，在3日就職之前，他曾多次強調「2022年期中選舉後議長退休」的想法。然而他是否就此退出政壇？是否會是他政治生涯的最後一戰？眾院新任期才正要開始的佩洛西，則未具體表態。

民主黨雖然拿下222席、以領先共和黨11席的差距維持眾議院民主黨的多數黨地位。但相較於選前38席的領先幅度，新屆眾議院的多數優勢卻是近10年來的最小差距。圖為1月3日的國會議員宣誓就職，眾議院議長波洛西確定連任。 （美聯社）

波洛西現年已經80歲，在3日就職之前，曾多次強調「2022年期中選舉後議長退休」的想法。然而是否就此退出政壇？是否會是政治生涯的最後一戰？圖為1月3日宣誓就職典禮。 （歐新社）

川普施壓電話 「反詰」質疑喬州州務卿

正當國會兩黨、參眾兩院，正為政權交接而啟動對決之際，一向對川普政權多有針砭的《華盛頓郵報》3日晚間也發出了獨家報導，內容是一段長達1小時02分鐘的「總統施壓電話」，錄音時間發生在1月2日，對象是川普本人、白宮幕僚長與總統律師團隊，與負責喬治亞州選務工作的喬治亞州務卿拉芬斯柏格。

這段冗長的而反覆的電話錄音裡，所有的對話重點與目的，即是川普本人對於喬治亞州選舉結果的質疑與不滿——根據喬治亞州政府手動驗票、最後送出的註冊結果，民主黨的拜登以1萬1779票的領先微幅拿下——但川普與團隊卻強力質疑選舉之中存在「集團舞弊」與「計票錯誤」的程序瑕疵，因此2日的總統電話即為興師問罪，質問拉芬斯柏格為何遲遲不對「總統提出的種種指控」積極調查？

對話之中，川普的口氣與情緒大致溫和，卻多以「反詰語氣」來質疑拉芬斯柏格：「怎麼會認為拜登真的贏了？」其不斷提出累積指控，像是喬治亞州有灌入死人票、外州人重複投票、與電子投票機「惡意吃票」的問題，但對此拉芬斯柏格則都斬釘截鐵地回應：

「沒有！我們調查過了，總統先生這些都不是事實，我們不認同你對於本州大選的公信力質疑。」

拉芬斯柏格不斷和川普表示，在多方認證與手動計票之後，拜登確實贏下了喬治亞州、川普總統所提出的種種證據「不是誤植事實」，就是「朱利安尼那些人斷章取義的故意剪接」；但對此，川普則開始對一味否認「懷疑」的拉芬斯柏格失去耐心，並要求對方：「我們只負責提出質疑，你們應該主動調查才對！」

來源：Washington Post YouTube 頻道

拉芬斯柏格團隊在電話中表示，針對大選的種種爭議，喬治亞州調查局（GBI）已經完成深入調查，「並沒有任何不法舞弊被證實...而且我們的GBI非常專業，和FBI一樣認真厲害。」但對此，川普則完全不聽解釋：

「好吧，但他們不可能找不到舞弊罪證——這些幹員要嘛就是無能，要嘛就是不誠實加無能好嗎？」

對話至此，川普與拉芬斯柏格之間已無法有效交集。難以克制不耐情緒的拉芬斯柏格，甚至直接講明：「總統先生，你的問題就是太在意社群媒體的東西...他們這些人什麼鬼扯都講得和真的一樣。」

「誰說這是社群媒體來的，這是『川普媒體』（Trump media）講的啦！才不是社群媒體，真的不是啦；才不是社群媒體，我才不在乎甚麼社群媒體，我最不在乎了。」明顯不悅的川普連珠炮式地回應：「社群媒體都是科技財團，科技財團都站在你那邊，你懂得——但我不懂你幹嘛要和他們站在同一邊，你理當支持一場精確正義的選舉不是嗎？虧你還是個共和黨人！」

喬州州務卿回嘴：選舉就真的精確無誤

「這場選舉就真的很精確無誤啊！」同樣不爽的拉芬斯柏格，直接朝總統回嘴。但川普反而更是生氣：「沒！才沒有！不是！才不是！你可沒有公平的選舉，差多了，你們漏掉了成千上萬張選票，沒有公平！」

川普（右）與拉芬斯柏格的對話東拉西扯了一個多小時。（ 歐新社）

「這場選舉就真的很精確無誤啊！」拉芬斯柏格，電話中直接朝總統回嘴。（路透）

川普與拉芬斯柏格的對話就這樣東拉西扯了一個多小時，最後拉芬斯柏格也直接坦白講明：「如果真要推翻選舉結果，去其他爭議州找證據比較實在。」雙方於是草草收場，以禮貌但不失火藥味的尷尬方式結束了對白。

與拉芬斯柏格講完後，餘怒未消的川普隨後就在推特上發文嗆聲 :「我昨天剛才和喬治亞州務卿通過電話，想和他討論富頓郡與喬治亞州的選民舞弊問題。誰知道他竟然毫無意願——或只是根本性的無能——好好回答我提出的質疑，像是『票檯下的非法灌票』、惡意撕毀川普得票、跨州重複投票、死人投票，以及更多其他問題。他狀況外！」

「沒有冒犯之意。」對此，拉芬斯柏格也馬上發推回嘴：

「川普總統先生：你說的話沒一句是真的，真相總會水落石出。」

接著幾小時後，拉芬斯柏格團隊就把與總統的電話錄音外流，並透過《華盛頓郵報》全文刊出，並主動承認「錄音內容無誤...川普真的打電話來鬧」。一時間。全美輿論震驚譁然，一方面驚訝於川普對於種種選務控訴——儘管各方媒體與各級司法檢調單位都駁斥控訴真實性不足——的深信不疑；二方面也驚訝川普本人親口對州務卿的選務施壓，「是否已觸犯了『干預選舉』的聯邦犯罪？」

➤➤➤川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

圖為2020年12月喬治亞州的選舉人團投票。 （路透）

「如果是在美國歷史的其他時刻，川普曝光的這份錄音帶，絕對能引發朝野兩黨的一致譴責，下令美國總統當場下台！」

曾經揭發《水門案》逼使尼克森引咎辭職的資深記者伯恩斯坦（Carl Bernstein），就公開對於川普的爭議施壓表達震驚。不過儘管川普的電話施壓確實存在「觸犯聯邦法律」的犯罪可能性，就現實而言——川普並沒有更直接的明確命令，拉芬斯柏格也沒有同意要求——此舉大概只是「嚴重的政治倫理爭議」，而不致出現「現行犯時刻」。

喬州參議員關鍵選戰 共和黨民調暫落後

《Fox News》表示，川普爭議錄音被曝光，正好時逢喬治亞州聯邦參議員二階段投票的「倒數72小時」。就選前民調來看，民主黨的兩名候選人目前都在「誤差幅度內的些微領先」（以準確預測川普本回選情的、親共和黨的特拉法加民調為依據），但由於時逢新年假期、美國疫情嚴峻與選後爭議的政治疲勞感三重夾殺，外界尚無法預測喬治亞州的選情前瞻。

一般判斷，民主黨需要極強大的運氣與草根動員，才有可能拿下長年共和黨坐大的兩席喬治亞州參議院席位；至於共和黨陣營雖然暫時落後，但都在民調誤差範圍內，只要能拿下其中一席，共和黨就能繼續維持參議院多數黨的地位，進而最大程度地狙擊、制衡拜登政權的大型國家政策。

不過無論喬治亞的選舉結果為何，預計都無法有效阻止國會在1月6日對於「拜登勝選」的選舉人團結果認證——就算克魯茲等「挺川派」表態狙擊，但表態終歸只是表態，於現實計算來說，應無法阻止拜登於1月20日的正式就職。