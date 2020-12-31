拜登提名歐巴馬時期資深官員 國防部將有首位女副部長

民主黨總統當選人拜登30日提名前國防部官員凱薩琳‧希克斯擔任國防部副部長。(取自拜登-賀錦麗交接團隊網站)

民主黨總統當選人拜登 30日提名前國防部 官員凱薩琳‧希克斯(Kathleen Hicks)擔任國防部副部長，若她獲得任命，將成為國防部史上第一位女性副部長。

拜登的人事任命顯示出他希望用具有領導經驗的官員來填補被川普「掏空」、決策過程混亂的政府單位；交接團隊官員透露，拜登政府期望政策更加明確。

他選擇歐巴馬時期的國防部資深官員、智庫策士，同時也主管拜登國防部交接團隊的希克斯擔任副部長；她預計將成為國防部首位女性副部長，將掌管超過7000億元的預算，並管理全球軍力。

希克斯11月起以國防部審查小組主管身分，帶領拜登政府的國防部交接團隊；她也在智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)，擔任國際安全計畫主任。

此外，拜登陣營官員還透露，將提名前總統歐巴馬時期負責中東事務的國防部高階官員、拜登的國安顧問卡爾(Colin Kahl)擔任國防部次長，此職位在國安決策方面責任吃重。

卡爾過去在國防部服務時期，在伊拉克撤軍、反制伊朗及強化美國 與以色列的夥伴關技都扮演關鍵角色。

拜登也透過聲明表示：「受人敬重、經驗豐富的兩人將以正義和堅毅的態度為國服務，捍衛美國人民的利益和生命，並保護為國服役的軍人；在服役期間和退役後，提供軍人和軍眷妥善照顧。」

此外目前在智庫美國進步中心(Center for American Progress)服務、過去負責亞太安全事務的前國防部副助理部長凱莉‧梅格莎曼(Kelly Magsamen)預計將擔任五角大廈幕僚長。

拜登的人事任命，顯示出他希望強化公民對軍方的監管；在川普政府執政下，於五角大廈服務的非軍職出身人員人數銳減。專家擔心若再挑選前軍方人士擔任要職，將失去對國防部的控制。