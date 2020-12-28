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喬州參議員複選 200萬人已投票 民主黨募款勝共和黨

編譯林育正／綜合27日電
喬治亞州元月5日舉行參議員複選，兩名民主黨候選人沃諾克(左)和奧薩夫一同競選。(美聯社)
喬治亞州元月5日舉行參議員複選，兩名民主黨候選人沃諾克(左)和奧薩夫一同競選。(美聯社)

距離喬治亞州參議員複選僅一周，民主黨候選人沃諾克(Raphael Warnock)和奧薩夫(Jon Ossoff)在過去兩個月，各募得逾1億元競選經費，大勝共和黨對手普度(David Perdue)和凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)；奧薩夫更成為歷史上最吸金的參議員候選人。

據統計，喬州已有逾四分之一、即約200萬選民完成投票；由於選情十分激烈，兩黨候選人在27日均至各地拉票和鞏固基本盤。

喬州元月5日舉行的複選將決定共和黨是否繼續掌握參院多數權；兩位民主黨候選人雖在11月大選中同樣取得募款優勢，票數卻不如預期；不過他們現在吸金能力大增，獲得大量來自全國各地的小額捐款。

奧薩夫過去兩個月募得1億680萬元，成為史上募款能力最強的參議員候選人。他在10月15日至12月16日間，共花費9350萬元，因此在最後衝刺期還留有1750萬元；他的對手普度同期募得6800萬元，花費5800萬元，目前剩約1600萬元。

沃諾克也以1億340萬力壓羅夫勒的6400萬元，兩人也都還有超過2000萬元資金。此外四位候選人，也都超越上月在南卡羅來納州敗選的民主黨籍參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)單季募款5790萬元的紀錄。

龐大的募款金額，也幫助奧薩夫和沃諾克在電視廣告方面占據優勢；自11月3日大選日起，奧薩夫在電視廣告耗資6700萬元，沃諾克也有5300萬元，遠超普度的3400萬元和羅夫勒的3600萬元。

雖然競選陣營的募款輸人，但共和黨在外圍團體的金援上較占優勢。許多外圍團體和兩黨的參院委員會在1月底才須公開募款報告。因此，11月底以來的資金來源得在選民投票後才會揭曉。

然而，部分團體被要求公開財政報告；包括民主黨籍前州長參選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)創立的團體「公平競爭」(Fair Fight)在11月24日至12月16日間，就募得2230萬元，包括許多勞工團體共捐獻超過1000萬元。

羅夫勒的丈夫史普瑞徹(Jeffrey Sprecher)先前曾捐款超過1000萬元的共和黨團體「喬治亞團結勝利聯盟」(Georgia United Victory)同期則募得280萬元，但史普瑞徹這段時間並未捐款。

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