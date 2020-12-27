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住排水隧道、接觸困難… 遊民知多少？疫期普查遭低估

編譯盧炯燊╱綜合26日電
受到新冠疫情的衝擊，今年對遊民的人口統計可能失準，影響到少數族裔及貧窮人口的補助。圖為奧克拉荷馬州一名社會福利人員(左)在土耳沙市協助一位遊民。(美聯社)
受到新冠疫情的衝擊，今年對遊民的人口統計可能失準，影響到少數族裔及貧窮人口的補助。圖為奧克拉荷馬州一名社會福利人員(左)在土耳沙市協助一位遊民。(美聯社)

賭城拉斯維加斯紙醉金迷，然而在繁華及令人眼花繚亂的五光十色下，成百上千的無家可歸者，在黑暗中生活在城市下的排水隧道內；今年9月的2020年全國人口普查，拉斯維加斯的普查員在統計遊民數字時，基於安全考慮沒有進入隧道內。

隧道內的遊民無法統計，只是冰山一角的例子，全國不同地方的普查員各自表示遇到不同的問題，最終是低估了無家可歸者的數字，這種情況只會讓社區及聯邦付出代價，因為每十年一次的人口普查，是決定聯邦的撥款及國會議席的多少。

對遊民數字的統計本在今春展開，由於新冠疫情關係，人口統計局延至9月下旬才開始，同時確定了3萬3000個遊民營地，供普查員前往統計。

國會審計處(Government Accountability Office)本月初曾警告，在新冠疫情造成經濟下滑下，延遲對遊民人數的統計，會影響人口普查數據的質量。GAO的報告指出，一些今春仍有房子住的人，可能後來變成無家可歸者，結果在紀錄中未被列為遊民。

舊金山一名普查員說，他們的主管對於去什麼地方做普查及普查些什麼感到困惑；奧克拉荷馬市的一名普查員則說，不少同事只是按估計點算一下人頭，未真正接觸遊民；加州也有普查員表示，主管給他們的遊民名單已經過時，根本不可能查訪。

范德堡大學(Vanderbilt University )專門研究無家可歸者問題的教授辛恩(Beth Shinn)指出，由於遊民多屬少數群體，尤其是非裔及原住民，因此統計不足，只會給少數族裔及貧窮人口造成一定程度的影響。

對於普查員無法真正接觸無家可歸者，人口普查局發出聲明表示，他們對查訪遊民的設計，是要考慮到普查員及受訪者的安全。

事實是遊民聚居的地點通常十分複雜，例如拉斯維加斯附近的克拉克郡(Clark County)，普查員在查訪時會要求派警員陪同；此外，大多數無家可歸者不願意與陌生人交談，回答問題，都造成遊民數字的不準確。

人口普查 疫情 加州

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