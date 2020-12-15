一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...巴維理「跳船棄職」

川普總統（左）14日下午推文表示司法部長巴維理請辭，稱兩人關係良好，將在聖誕節前離職。圖為去年5月川普與巴維理在國會山莊參加活動。（路透）

「可惜不是你，陪我到最後？」大局底定但持續陷入政治質疑風波的2020美國總統大選，14日正式由各州選舉人團完成象徵性的投票，現任總統川普 最終只拿下232票確認失敗、輸給了民主黨挑戰者拜登 的306票。由於川普團隊堅持發起的選務訴訟，目前已不存在有效的逆轉機會，因此共和黨的國會黨團也在選舉人團結果公告後「放棄抵抗」，包括曾自詡為「鋼鐵川粉」的參院南卡大老葛理漢(Lindsey Graham)，都改口承認「拜登贏了...就是待位總統」。不過面對失望結果，川普本人卻意外無語，反在同一時間以令人錯愕的推文，公開確認自己一向親信的「司法部長巴維理 （William Barr）」已遞交辭呈，將在12月23日之前離職——但在最後關頭人事大風吹，究竟為什麼？

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

選舉人團完成投票之後，相關結果還有待2021年1月3日宣誓就職的新任美國國會，於1月6日的驗證程序檢核結果，之後才會於1月20日進行新舊總統交接儀式。相關政權轉會的流程，雖仍有繁冗的憲政公文程序，但就政治傳統上已屬於行禮如儀的例行公事。如沒有重大意外，拜登仍能於5個星期後，正式就職為「第46任美國總統」。

共黨大老：是時候結束這回合

「時間到了的時候，退場音樂總是要響起的。」共和黨參議院的二號大老、多數黨黨鞭熊恩（John Thune），就在選舉人團結果出爐後，淡然而接受地表示：

「是時候結束這一回合，讓大家朝下一步前進了。」

圖恩表示，川普總統的支持者自然有理由能去抗議、去發洩，但理性而論各種制度與規矩都講得非常清楚，「拜登就是當選了，規則就是規則...繼續抵制選舉人團的結果，也只是徒勞無功而已。」

拜登演說：應朝下一篇章翻頁

「在這場漫長的美國精神對決中，民主...終於贏得了最後的勝利！」獲悉選舉人團的正式結果，「待位總統」拜登也在德拉瓦州的老家再次發表了勝選演說：「現在我們應該朝下一篇章翻頁，就像歷史上的每一次——我們應當重新團結、療傷。」

拜登也在德拉瓦州的老家再次發表了勝選演說：「現在我們應該朝下一篇章翻頁，就像歷史上的每一次——我們應當重新團結、療傷。」（路透）

在這場冗長的選後消耗戰中，拜登的交接安排，不斷遭到疫情以及川普試圖逆轉的風向狙擊。但隨著川普訴訟戰的不斷失敗，現實局面也在投票後的40天後確實底定。唯川普總統本人，目前尚未對14日選舉人團投票的結果發表意見，因此在第二次勝選感言中，拜登也特別譴責川普團隊、與日前共同聯署要推翻四大搖擺州選舉結果的共和黨眾院議員團「仍試圖狙擊民主...很不負責任。」

Fox News 14日公布的最新民調，選舉的衝突與陰謀論的質疑，確實隨著時間過去而逐漸冷靜。 （路透）

儘管在剛過去的周末，華盛頓特區的街頭仍出現了「挺川極右派」與「反川Antifa」的示威叫陣與衝突；但根據保守派大本營Fox News14日所公布的最新民調，選舉的衝突與陰謀論的質疑，確實隨著時間過去而逐漸冷靜。

「超過79%的美國民眾，願意支持拜登當總統...其中58%的共和黨支持者，願意支持、或『至少給他一次試試看的機會』。」

Fox News表示，在選後的三項情緒關鍵字中，民主黨受訪者依序最高的反應為「充滿希望」（90%）、「鬆一口氣」（87%）與「興奮」（79%）；共和黨支持者則相對負面，是「憤怒」（67%）、「害怕」（60%）與「難堪」（59%）。

Fox：58%民眾家中沒因選舉起摩擦

不過在問及「家庭親友中是否有因為選舉問題起摩擦？」時，58%的受訪者都表示「沒事...很和平」，與2016年選後「超過51%的受訪者都在為選舉吵架」的結果，顯得相對和緩許多。

在剛過去的周末，華盛頓特區的街頭仍出現了「挺川極右派」與「反川Antifa」的示威叫陣與衝突。（路透）

Fox所揭示的保守派厭戰情緒，基本上也反映到了共和黨的主流意見、以及國會黨團內部。像是選後第一時間支持川普提出選舉上訴的參議院大老葛理漢，14日就又改口承認「拜登就是勝選的準總統」，同時他也特別強調自己這幾天：「已經和拜登通過了電話...很期待在未來的政策推動中，能繼續監督並與新政權合作。」

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

儘管出聲發言的幾名共和黨大老，都積極地主張「應該盡快結束選後的不確定狀態」，但在國會內部仍有部份川普死忠派，試圖在1月6號的國會選舉人團確認議程中，針對特定搖擺州的結果提出質疑提案——就算相關抗議的逆轉機會渺茫，但仍能清楚表明並爭取川普總統的個人支持與立場——不過此一想法，目前正遭遇共和黨多名大老的公開鎮壓，「這種困獸之鬥沒有勝算也沒有道理...除了製造更大的分裂惡鬥之外，都只是徒勞無功而已。」

在國會內部仍有部份川普死忠派，試圖在1月6號的國會選舉人團確認議程中，針對特定搖擺州的結果提出質疑提案。 （Getty Images）

忠貞部長 倒數時刻提早卸任

但正當國會上下還在關注選舉人團投票的時後，川普總統的Twitter卻發出了意外的消息：

「剛在白宮和司法部長巴維理有了一番美好的長談。我們彼此的感情依舊非常融洽，他在任內也幹得很棒！但就像他辭職信上講的，巴維理會在耶誕節前離開聯邦司法部，好能在年假裡多一些時間陪伴家人...」

換句話說，在川普的選舉訴訟戰略進入到最後一搏、總統任期應只剩下最後5星期的時候，任內最忠貞卻也最爭議的聯邦司法部長，卻要以「多陪陪家人為名」提早28天卸任？

路透與國會山莊報表示，雖然川普總統與巴維理對彼此的「字面描述」都強調兩人合作融洽、彼此敬重；但在巴維理遞交辭呈前的72小時裡，川普卻多次痛罵巴維理不適任、「明明知情拜登之子選前就被查稅，為何不早來告訴我？」同時，巴維理也因為表示「川普指控選舉舞弊不公」一事缺乏絕對證據，而遭到憤怒的總統痛罵批評過。

因此在敗選頹勢難以逆轉、選後訴訟屢戰屢敗的同時，巴維理的離職也被認為是「在倒數時刻的故意棄船」；不過對此，白宮內部則對華盛頓郵報堅持：「巴維理沒有被川普開除，他們兩人是和平分手的。」