一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...巴維理「跳船棄職」

「可惜不是你,陪我到最後?」大局底定但持續陷入政治質疑風波的2020美國總統大選,14日正式由各州選舉人團完成象徵性的投票,現任總統川普 最終只拿下232票確認失敗、輸給了民主黨挑戰者拜登 的306票。由於川普團隊堅持發起的選務訴訟,目前已不存在有效的逆轉機會,因此共和黨的國會黨團也在選舉人團結果公告後「放棄抵抗」,包括曾自詡為「鋼鐵川粉」的參院南卡大老葛理漢(Lindsey Graham),都改口承認「拜登贏了...就是待位總統」。不過面對失望結果,川普本人卻意外無語,反在同一時間以令人錯愕的推文,公開確認自己一向親信的「司法部長巴維理 (William Barr)」已遞交辭呈,將在12月23日之前離職——但在最後關頭人事大風吹,究竟為什麼?

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...