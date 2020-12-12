川普收緊政庇標準 申請更難 新規30天後生效

移民當局公示的政庇新規，將允許法官更容易拒絕申請；圖為中北美州移民在美墨邊境等待進入美國申請政庇。(美聯社)

川普政府將全面提高政治庇護 審批標準，一份長達419頁由國土安全部與司法部共同發布的新規，11日刊登在聯邦公報(Federal Register)，包括將使移民法官更容易以申請「輕率」(frivolous)而予以拒絕，此外，禁止申庇者接受或使用任何移民救濟，法官也能以證據不足為由，跳過聽證直接拒絕申請。新規將在聯邦公報公布30天後生效。

政治庇護是眾多華裔非法移民 申請合法居留美國 的主要途徑。移民權益組織表示，新規將使很大部分以往符合申請政庇標準者因此無法獲得庇護。

移民權益團體「美國移民委員會」(American Immigration Council)的梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，新版的申請政治庇護規定，將是川普政府對政庇最全面的攻擊。

根據新規，法官可更容易的認定申請「輕率」，也禁止個人獲得任何形式的移民救濟，若法官覺得申請案「缺乏確定證據」，還可以在不舉行聽證會的情況下，拒絕政治庇護。

現行政庇法規定，聲稱「確實害怕返回母國後，會受到迫害或酷刑」者，就有資格取得政治庇護狀態(asylum status)，申請者可獲得免於驅逐的保護，也能拿到工作許可，一年之後有資格申請永久居民身分。

川普政府的新規，將提高「迫害」的標準，所有申請政治庇護者，必須證明「假使回到母國，將遭受嚴重的傷害(a severe level of harm」。「迫害」的範圍將排除「是因在母國犯罪或軍事動亂所造成」，而「任何美國認定為不公平、魯莽、不公正，甚至非法或違憲的待遇」也不包括在內，至於「所聲稱受到的威脅並沒有實際受到付諸行動的脅迫」也不列入迫害標準。

個人聲稱因為性別或幫派暴力等原因而受到迫害者，一般也將沒有資格獲得庇護。

新規也列出移民官員在處理政治庇護申請案件中必須考慮的幾個因素，包括非法進入美國、使用偽造文件、未繳稅，或在先通過其他國家到美，未向其他國家尋求政治庇護者，如有上述情況，都可能導致喪失庇護資格。

現行的政庇法規，讓許多聲稱「害怕在邊境遭驅逐後，會在母國受到迫害」者，即使最終可能無法獲得庇護，還是可以進入美國。

國土安全部表示，這些規則的改變，將使各部門更有效從真正需要庇護者的申請中，區分出「毫無根據的申請」，以確保這些無根據申請不會拖延符合申請資格案件的處理與資源。

政庇申請新法的細則，可上網查看：https://reurl.cc/yg38O2。