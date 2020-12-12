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ICE代局長范姆 年底前請辭

記者顏伶如／綜合報導
聯邦移民及海關執法局越南裔代理局長范姆將於年底前請辭。(取自ICE網站)
聯邦移民及海關執法局越南裔代理局長范姆將於年底前請辭。(取自ICE網站)

聯邦移民及海關執法局(ICE)越南裔代理局長范姆(Tony Pham)11日對福斯新聞網(Fox News)發表聲明，證實將於年底前請辭，以便有更多時間與家人相處；范姆今年8月上任後，加強掃蕩無證移民，曾引起亞裔社區抗議，抨擊川普政府利用范姆的亞裔背景。

47歲的范姆兩歲時隨家人逃離西貢，身為難民曾落腳關島、阿肯色州等地，於1985年入籍成為公民，法學院畢業後成為檢察官，處理毒品犯罪、黑幫及軍火等案件；出任ICE代理局長前，原為ICE首席法律顧問。

福斯新聞網報導，11日有消息傳出范姆年底之前就會辭官，不久之後便獲范姆證實。

范姆在聲明中表示：「川普政府提供機會，讓我能以移民和海關執法局首席法律顧問及代理局長身分為國服務，創造個人職業生涯最高榮譽，對此我由衷感激」。

他表示，「今年底，我將回到維吉尼亞州里其蒙的家，多花一些時間跟家人在一起」。

范姆代理局長任內，移民和海關執法局針對有犯罪紀錄的非法移民展開一連串打擊行動，並挑戰對無證移民提供免遭驅逐出境保護的「庇護城市」。

今年10月，范姆接受福斯新聞專訪時，曾談到童年時期逃出西貢的經歷。

他說，難民出身以及曾為檢察官的歷練，讓他對於推動移民政策改革，感觸特別深刻。他說，不管是申請移民，學校考試或參加州政府律師考試，如果有人作弊，就是藐視、貶抑合法管道，「我的父母是遵循合法管道，辛苦努力而成為合法公民的」。

非法移民 ICE 亞裔

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