兩黨通過設拉丁裔、女性博物館 猶他州參議員卻擋下
國會兩黨經過多年協商終於準備通過法案，在華府設立兩個博物館，分別彰顯拉丁裔和女性對美國的貢獻，11日卻硬生生被猶他州參議員李麥克(Mike Lee)一人隻手擋下；他的理由是，國家已夠分裂，本案將進一步分裂美國。
當初提案成立拉丁裔與女性博物館的德州參議員孔寧(John Cornyn)說，許多美國人不知道歷史上，拉丁裔和女性對美國的貢獻有多大，將他們的故事陳列在首都地區，是「改正錯誤的重要方法」。
李麥克卻說，凸顯某兩大族群的博物館，會讓多元議題「武器化」，「尤其經過了這麼多紛擾、這麼分裂的一年，到了年尾，國會不應把我們獨特的國族認同基石，從國家體制上再做畫分。」他說，這類的畫分，已經把美國的大學校園變成「訴苦大會場」，也鼓動一大堆「歐威爾式」暴民，嚇得沒人敢再表達原創思想。歐威爾是「1984」、「動物莊園」等書的作者。
這是他反對成立拉丁裔博物館的理由；他也拿出類似的理由反對成立女性博物館。提案的緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)原指望今年底終於可以撥雲見日，讓女性博物館經費有著落。她說，「正是因為今年是女性獲得選舉權的100周年，才更是時候，連時刻都對。」
她對遭自己的同黨同僚反對感到很傷心，但表示還會繼續奮鬥。
法案最後一關，需每位參議員開口喊贊成或反對，然後送交總統簽署，李麥克在最後一刻喊卡，恰逢兩黨為新一輪新冠病疫紓困方案爭吵不休，再度凸顯美國國會的兩極化。
參議員仍有辦法繞過李麥克的隻手擋「天下」之舉，譬如，將兩博物館法案包裹在必須通過的預算法案裡，不過，也可能讓立法過程更加複雜。
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