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兩黨通過設拉丁裔、女性博物館 猶他州參議員卻擋下

記者張聲肇／綜合報導
國會兩黨經過多年協商準備在華府設立分別彰顯拉丁裔和女性對美國貢獻的兩座博物館，11日被猶他州共和黨參議員李麥克擋下。(美聯社)
國會兩黨經過多年協商準備在華府設立分別彰顯拉丁裔和女性對美國貢獻的兩座博物館，11日被猶他州共和黨參議員李麥克擋下。(美聯社)

國會兩黨經過多年協商終於準備通過法案，在華府設立兩個博物館，分別彰顯拉丁裔和女性對美國的貢獻，11日卻硬生生被猶他州參議員李麥克(Mike Lee)一人隻手擋下；他的理由是，國家已夠分裂，本案將進一步分裂美國。

當初提案成立拉丁裔與女性博物館的德州參議員孔寧(John Cornyn)說，許多美國人不知道歷史上，拉丁裔和女性對美國的貢獻有多大，將他們的故事陳列在首都地區，是「改正錯誤的重要方法」。

李麥克卻說，凸顯某兩大族群的博物館，會讓多元議題「武器化」，「尤其經過了這麼多紛擾、這麼分裂的一年，到了年尾，國會不應把我們獨特的國族認同基石，從國家體制上再做畫分。」他說，這類的畫分，已經把美國的大學校園變成「訴苦大會場」，也鼓動一大堆「歐威爾式」暴民，嚇得沒人敢再表達原創思想。歐威爾是「1984」、「動物莊園」等書的作者。

這是他反對成立拉丁裔博物館的理由；他也拿出類似的理由反對成立女性博物館。提案的緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)原指望今年底終於可以撥雲見日，讓女性博物館經費有著落。她說，「正是因為今年是女性獲得選舉權的100周年，才更是時候，連時刻都對。」

她對遭自己的同黨同僚反對感到很傷心，但表示還會繼續奮鬥。

法案最後一關，需每位參議員開口喊贊成或反對，然後送交總統簽署，李麥克在最後一刻喊卡，恰逢兩黨為新一輪新冠病疫紓困方案爭吵不休，再度凸顯美國國會的兩極化。

參議員仍有辦法繞過李麥克的隻手擋「天下」之舉，譬如，將兩博物館法案包裹在必須通過的預算法案裡，不過，也可能讓立法過程更加複雜。

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