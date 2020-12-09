國安部開始受理「夢想生」新申請案 證照延長期限擴大至2年

聯邦地區法院法官下令當局恢復「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA)後，國土安全部7日宣布開始受理新申請案。圖為民眾在最高法院前要求「維護DACA」。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦地區法院法官加勞菲(Nicholas Garaufis)4日下令川普 當局恢復「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)後，國土安全部7日宣布開始受理計畫的新申請案，不過其表示可能對此裁決提出上訴。

根據國安部官網新聞稿，現在國安部可接受首次申請或更換DACA的案件；美國公民 及移民 服務局(USCIS)從7日開始受理DACA新申請案以及更新申請案件，並將證照延長期限與雇用授權從一年擴大到兩年。

聯邦法官下令川普政府恢復DACA計畫，替符合資格但卻被阻礙申請的DACA受惠者與無照移民跨出重大一步；雖然國安部配合加勞菲的命令，但其新聞稿指出：「國安部會在加勞菲法官的命令有效期間遵守，但國安部可能尋求該命令的救濟。」

加勞菲的命令支持11月的裁決，其指出國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)的新規定無效；加勞菲表示，沃爾夫簽署限制申請與更新DACA計畫時，職務屬於非法任命，在法律上不能代理國安部長職務。

CNN報導，川普政府在2017年試圖終結DACA未果，當時聯邦最高法院阻止此行動，隨後沃爾夫表示，國安部不再受理新申請案，並將換發的DACA證照年限縮短為一年。

加勞菲4日的命令似乎是對最高法院裁決的點頭，他呼籲國安部在三個工作日內高調公開宣布，該部門將受理新申請案並將換照恢復為兩年時限。

目前約有100萬名成人和青少年符合申請DACA的資格，約有64萬人目前已註冊DACA計畫。

在加勞菲裁決前，總統當選人拜登承諾過，他1月上任後將全面恢復DACA計畫；他已宣布由前國安部副部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)領導國安部。