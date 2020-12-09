我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

國安部開始受理「夢想生」新申請案 證照延長期限擴大至2年

編譯郭宣含╱綜合8日電
聯邦地區法院法官下令當局恢復「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA)後，國土安全部7日宣布開始受理新申請案。圖為民眾在最高法院前要求「維護DACA」。(美聯社)
聯邦地區法院法官下令當局恢復「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA)後，國土安全部7日宣布開始受理新申請案。圖為民眾在最高法院前要求「維護DACA」。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦地區法院法官加勞菲(Nicholas Garaufis)4日下令川普當局恢復「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)後，國土安全部7日宣布開始受理計畫的新申請案，不過其表示可能對此裁決提出上訴。

根據國安部官網新聞稿，現在國安部可接受首次申請或更換DACA的案件；美國公民移民服務局(USCIS)從7日開始受理DACA新申請案以及更新申請案件，並將證照延長期限與雇用授權從一年擴大到兩年。

聯邦法官下令川普政府恢復DACA計畫，替符合資格但卻被阻礙申請的DACA受惠者與無照移民跨出重大一步；雖然國安部配合加勞菲的命令，但其新聞稿指出：「國安部會在加勞菲法官的命令有效期間遵守，但國安部可能尋求該命令的救濟。」

加勞菲的命令支持11月的裁決，其指出國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)的新規定無效；加勞菲表示，沃爾夫簽署限制申請與更新DACA計畫時，職務屬於非法任命，在法律上不能代理國安部長職務。

CNN報導，川普政府在2017年試圖終結DACA未果，當時聯邦最高法院阻止此行動，隨後沃爾夫表示，國安部不再受理新申請案，並將換發的DACA證照年限縮短為一年。

加勞菲4日的命令似乎是對最高法院裁決的點頭，他呼籲國安部在三個工作日內高調公開宣布，該部門將受理新申請案並將換照恢復為兩年時限。

目前約有100萬名成人和青少年符合申請DACA的資格，約有64萬人目前已註冊DACA計畫。

在加勞菲裁決前，總統當選人拜登承諾過，他1月上任後將全面恢復DACA計畫；他已宣布由前國安部副部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)領導國安部。

川普 移民 美國公民

上一則

加州入學作弊醜聞 好萊塢女星網紅女兒：我值得擁有第2次機會

下一則

新冠疫情衝擊航空業 失業機師被迫換跑道開大卡車

延伸閱讀

川普挫敗！最高法院駁回共和黨賓州選舉訴訟

川普挫敗！最高法院駁回共和黨賓州選舉訴訟
川普政府提9160億美元刺激方案 選後跨出打破僵局首步

川普政府提9160億美元刺激方案 選後跨出打破僵局首步
川普選舉訴訟律師艾利斯確診染疫

川普選舉訴訟律師艾利斯確診染疫
川普擬准阿拉斯加保護區石油探勘 環保人士反對

川普擬准阿拉斯加保護區石油探勘 環保人士反對

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點