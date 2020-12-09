政府「食物盒」45億資金用罄 數萬家庭恐斷糧

37歲男子克洛佛德(左)在找工作，太太需要開刀，還要養五歲和十歲的兩個兒子，不得不到糧食銀行領食物。圖為克洛佛德一家展示領到的禮卡。(美聯社)

就在聖誕假期前幾周，支持數百萬度過新冠肺炎疫情 的「農夫到家庭食物盒計畫」(Farmers to Families Food Box Program)45億元資金用罄，讓農人及失業者雪上加霜。

全美最大反饑餓慈善組織「餵養美國 」(Feeding America)預估，飢餓人口比率將升高至六分之一，自2019年的3500萬人至今年年底已增長達到5000萬人以上；兒童飢荒的情形惡化地更為嚴重，該組織預測已經有超過四分之一比率的兒童正在飽受飢餓。

川普政府今年5月通過的「農夫到家庭食物盒計畫」對失業者提供糧食援助，計畫資金原本可用到年底，卻因需求激增和聯邦政府資金短缺，提前在假期前夕用罄，讓數萬家庭陷入斷糧危機。

新冠病疫重創經濟，靠食物銀行填飽肚子的人口激增，打擊不少人的信心，經濟困頓人數美國史上僅見，2007-09年的經濟大衰退都沒那麼嚴重。

海軍退役的37歲克洛佛德(Aaron Crawford)在找工作，太太需要開刀，還要養五歲和十歲的兩個兒子，到領食物的場所，讓向來自立自強的他有點難受，「彷彿成了別人眼中養不起家的傢伙。」

即使年景好的時候，美國這個世上最富強的國家，靠學校提供午餐的學童就有好幾百萬，手頭拮据的老人，也得在吃飽肚子和買得起藥之間，僅能選擇一項。

今年受疫情影響，店面關的關、公司倒的倒，冰箱空空如也、衣櫥日漸寒酸的美國人，數以百萬計，食物銀行發出去的餐點，根據美聯社分析，比去年大量激增，同時，還有大人犧牲自己的三餐，以餵飽小孩肚皮，或改吃營養不夠的食物。

克洛佛德一家，便是落到靠非營利組織經營的食物過日子的一例，到家附近「家庭資源中心與食物物架」領取餐點或民眾捐助的農產、麵條，有時候連正規捐助食物箱都沒有了，還得靠緊急濟助包，捱到月底。

2020年空拍照片顯示，全美各地紛出現冗長的汽車隊伍，排隊領一箱一箱或一包一包的食物，從加州、德州、俄亥俄州 ，到佛州，橫貫美國大陸，都看得到這種鏡頭；紐約等大都會，則是沿著街旁，長長的隊伍，也是等待領救濟物資的人。

新增的待救濟者，幾乎同出一源：行業衰退，自己失業，或者工時減少，收入減少，或者自己或家人病倒，等康復後，原來的雇主已另尋雇員。當失業率飆高到14.7%，各地的食物銀行面臨的壓力立時高漲。

有色人種當中，非裔和拉美裔尤其嚴重，今年春天拉美裔的失業率高達18.9%，這是高染疫與死亡率之外，對他們又一重打擊。今年7月，這兩族裔有小孩的家庭，約有五分之一填不飽肚子，比白人和亞裔家庭多一倍。此外，女性也是可能挨餓族群。