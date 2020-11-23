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人口普查數據卸任前趕不出 川普再踢鐵板

記者胡玉立／綜合報導
人口普查局長迪林翰說，人口統計後分析發現「某些處理異常」，他已指示盡快解決問題。(美聯社)
人口普查局長迪林翰說，人口統計後分析發現「某些處理異常」，他已指示盡快解決問題。(美聯社)

川普政府想將無證移民排除在人口普查計數之外的企圖，踢到鐵板。人口普查局表示，2020年人口普查各州人口數無法在川普1月卸任前公布。知情人士透露，普查局上周已告知商務部，該數據1月下旬或2月才能完備。

人口普查局8月以來努力統計，希望能在12月31日法定截期前交給商務部長羅斯以呈報總統。該局10月曾表示正加緊趕工，內部文件則顯示以1月初為目標。但人口普查局長迪林翰(Steven Dillingham)日前指出，計數後分析發現「某些處理異常」，他已指示全局盡快解決問題。此異常在過去的人口普查也發生過。

人口普查局通常需要五個月時間整理和計數，但今年的處理時間因疫情影響，連一半都不到。普查局無法趕在截期前提出數據，背後的意義是：白宮將無法透過操縱2020年人口普查最新數據，減少移民密集地區的政治權力和聯邦資金。

川普上台後，其政府曾試圖在人口普查增加一個公民身分問題，後來此問題被最高法院駁回。川普7月宣布人口普查計數要排除無證移民，普查局表示會加速在年底前交出各州人口數。

川普政府未表明要如何識別和統計無證移民，美國歷史上也不曾有此先例。估計若有1050萬至1200萬無證移民被排除在外，可能會增加共和黨人的眾院席位。

川普的打算引發數項法律訴訟，已有三個聯邦法院做出裁定。最高法院訂11月30日聽取此案辯論。目前不清楚人口普查局最新的延誤聲明將如何影響該案。

有權管轄人口普查事務的眾院監督委員會主席馬洛尼(Carolyn Maloney)對人口普查局的說法表示驚訝，她要求迪林翰在24日前，提交有關數據處理問題和時程安排等文件。

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