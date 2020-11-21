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將要回Fed未用紓困金阻礙白登救經濟？財長否認

編譯郭宣含／綜合20日電
財政部長米努勒(左，右為聯準會主席鮑爾)表示，他不打算延長今年年底到期的多項緊急貸款計畫，並要求聯準會將補助款繳回。(美聯社)
財政部長米努勒(左，右為聯準會主席鮑爾)表示，他不打算延長今年年底到期的多項緊急貸款計畫，並要求聯準會將補助款繳回。(美聯社)

財政部長米努勒(Steven Mnuchin)表示，他不打算延長今年年底到期的多項緊急貸款計畫，並要求聯準會(Fed)將補助款繳回，此舉恐阻礙民主黨總統當選人白登透過中央銀行，來緩解新冠疫情帶來的經濟衝擊；但米努勤20日予以否認。

紐約時報報導，米努勒不打算續延聯準會多項計畫，包括支持公司債券市場、市政債務以及延長中型企業貸款。這些緊急計畫在今年年底到期，但投資人預期新冠疫情持續威脅經濟，當局可望維持部分或全部計畫。

聯準會利用財政部經費推動新冠紓困計畫，以穩定因疫情波動的重要市場；一旦撤除這些計畫，恐使金融界重現4月疫情升溫時的動盪不安。

米努勤要求聯準會交回未用經費，此舉可能阻止未來白登政府的財政部長在2021年迅速重啟新冠紓困。

米努勤20日否認這項報導；他說，這些項目沒有被大量利用，國會可以將這些資金重新分配給小企業補助和擴大失業援助，更好地利用這些資金。

他在接受CNBC採訪時表示：「我們沒有試圖妨礙任何事情。我們需要這筆錢去幫助那些仍然關閉的小企業。」

國會3月撥用4540億元支持這些緊急計畫，作為疫情因應方案的一部分；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)若要對這些計畫進行重要更動，必須獲得財政部長簽字，而延長截止日期則是需經批准的變動之一。

紐時報導，米努勤決定中止多項緊急計畫經費，似乎令聯準會感到意外；聯準會19日下午收到財政部一封信，要求退還經費。

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