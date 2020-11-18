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川普盟友麥卡錫 連任眾院少數黨領袖

編譯潘勛╱綜合17日電
川普總統盟友、眾院少數黨領袖麥卡錫17日在黨團會議中輕鬆連任。(美聯社)
川普總統盟友、眾院少數黨領袖麥卡錫17日在黨團會議中輕鬆連任。(美聯社)

川普總統盟友、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)17日在黨團會議中，輕易獲得連任，其同黨同僚以此肯定他為縮減民主黨在眾院優勢所作的努力；眾院共和黨沒有更換領導層的理由，其現任眾議員全數連任成功，麥卡錫有朝一日還可能成為眾院議長。

共和黨眾院黨團17日按新冠疫情防制規定而召開密室集會，要求匿名的助理指出，黨團快速投票後，麥卡錫獲全體起立鼓掌，連任成功。

共和黨眾院黨團二把手史卡利斯(Steve Scalise)也連任黨鞭；排名第三的莉茲‧錢尼(Liz Cheney)連任黨團會議主席；埃默(Tom Emmer)則再度領導共和黨眾院全國委員會。

共和黨今年在國會選情之佳，連黨內都感吃驚，不僅現任悉數連任，還將幾位民主黨眾議員掀下馬，讓議長波洛西的多數優勢為之大減。共和黨設法擴大民意支持，此次當選的共和黨籍婦女、少數族裔眾議員人數為史上最多。當然，他們祭出「社會主義者」的標籤，貼到民主黨頭上，也幫了不少忙。

眾院今年改選後，民主、共和兩黨差距縮小，目前確定分別斬獲219席及204席，還有十來席結果尚未揭曉。共和黨認為，在民主黨總統當選人白登就任後，己方若投票團結一致，想通過或擋下政府立法案的本錢大增。

麥卡錫也認為己方未來有此實力，表示共和黨在眾院雖為少數黨，無法控制法案的投票議程，他們也可以「在議場縱橫」。

本次眾院選舉，共和黨縮小與民主黨的差距，下次在2022年期中選舉中，將可達218席，奪下民主黨的眾院控制權，此一想法也名正言順。有些人本來認為麥卡錫今年可能落選，或為共和黨的挫敗而讓出領袖職位，可現在共和黨有起色，麥卡錫未來邁向議長寶座的可能，不再遙不可及。

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