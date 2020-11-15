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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

川普趕在下台前 搶拍賣「北極國家野生動物保護區」鑽探權

編譯徐薏茹／綜合14日電
阿拉斯加州北極國家野生動物保護區是許多野生動物的棲息地，川普政府計畫在新政府上任前，出售石油鑽探權。(Getty Images)
阿拉斯加州北極國家野生動物保護區是許多野生動物的棲息地，川普政府計畫在新政府上任前，出售石油鑽探權。(Getty Images)

川普政府趕在總統當選人白登就職前，加速拍賣「北極國家野生動物保護區」（U.S. Arctic National Wildlife Refuge）鑽探權的計畫，根據匿名消息，內政部最快將於16日發出正式的「提名要求」，啟動拍賣計畫最終程序。

白登先前誓言要保護阿拉斯加地區，阻止該區石油探勘計畫，但若川普政府趕在他上任前出售鑚探權，因聯邦政府正式簽發的石油及天然氣租賃權難以更改，將使白登更難實踐承諾。

不過，即便租賃權在白登明年1月20日就職前售出，石油公司也得先得到水資源使用及通行權等許可，然而新政府可能會拖延或拒絕授權。

美國地質調查局（The U.S. Geological Survey）曾預估保護區沿海平原可能蘊含43億到118億桶可採原油，然而在原油價格低廉、公眾反對聲浪高漲、監管不清楚等情況下，尚不清楚有多少公司會願意在北極地區開採能源；數家美國大型銀行已表態不會贊助北極地區的鑽探計畫，環境保育家也向石油公司施壓，表示北極是許多野生動物的棲息地，北極熊、馴鹿和200多種鳥類在這片土地生存；環保人士說北極地區的鑽探作業將危及美國所剩不多的野生自然地區。

川普政府同時也在加速另一項提案，想趕在下任總統上任前在保護區進行3D地震調查（3-D seismic surveys）；這項調查能夠查明潛在的地下石油蘊藏量，環保人士警告大型的工業活動將危害北極熊的居穴。

國會已批准內政部在2024年12月22日前舉行兩次石油租賃權拍賣，但環保人士、原住民團體及多州都已發出法律挑戰，無論是環保團體或是白登政府的行動，都將要求更多的環境審查，可能危及租賃權。

阿拉斯加州北極國家野生動物保護區是許多野生動物的棲息地，川普政府計畫在新政府上任...
阿拉斯加州北極國家野生動物保護區是許多野生動物的棲息地，川普政府計畫在新政府上任前，出售石油鑽探權。(Getty Images)

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