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歐巴馬出書：我當總統 導致川普式種族歧視壯大

記者顏伶如／綜合報導
前總統歐巴馬在卸任後撰寫的首部回憶錄中分析，他在2008年贏得美國大選，讓社會陷入嚴重分歧，更讓川普式的種族歧視政治壯大。(美聯社)
前總統歐巴馬在卸任後撰寫的首部回憶錄中分析，他在2008年贏得美國大選，讓社會陷入嚴重分歧，更讓川普式的種族歧視政治壯大。(美聯社)

前總統歐巴馬在卸任後撰寫的首部回憶錄中分析，他在2008年贏得美國大選，讓某些人恨之入骨，社會陷入嚴重分歧，共和黨議事阻撓手段越演越烈，終導致整個政黨變質，各種因素更讓幾年後的川普式種族歧視政治得以壯大。

根據有線電視新聞網(CNN)取得回憶錄節錄，歐巴馬在書中寫道：「我入主白宮，就像觸動了一股根深柢固的恐慌，一種自然法則突然被打破的感覺。」他指出：「川普對這點完全心知肚明，所以他開始說我不是在美國本土出生，所以是個冒牌總統。數以百萬計的美國人被黑人入主白宮給嚇到了，他則承諾將為民眾的種族焦慮感提供萬靈丹。」

長達768頁的歐巴馬回憶錄上半部「應許之地」(A Promised Land)訂於17日出版，內容從歐巴馬童年一路談到從政之路，其中包括在美國歷史寫下紀錄的2008年大選勝出，以及第一任政府四年執政經過。

歐巴馬在書中以大量篇幅詳述執政期間面臨考驗、推動歐記健保過程以及下令獵殺賓拉丹(Osama bin Laden)的行動計畫。

書中提及曾為2008年大選共和黨副總統候選人的前阿拉斯加州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)。歐巴馬寫道：「透過裴林，原本隱身於現代共和黨邊緣角落，蠢蠢欲動的仇外心態、反智主義、立場偏激的陰謀論，還有對非洲裔與拉丁裔族群充滿厭惡感，通通找到在舞台中央登台亮相的管道。」

回顧任內表現，歐巴馬在書中坦承，許多困難抉擇是不得已的妥協結果，有時因為引發內部紛爭而難以決定，還要為前朝政府留下的管理失當收拾爛攤子，而共和黨方面則為了迎合某些民眾對美國誕生首位非洲裔總統的焦慮不安，刻意對施政頻頻製肘。

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