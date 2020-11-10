賀錦麗改寫歷史 激勵全國女孩

賀錦麗當選副總統，激勵全美女性和女孩。圖為密西根州聯邦參議員黛比．史塔畢諾(右)今年9月為賀錦麗(左)和一對母女拍照。(美聯社)

五歲的安德莉亞(Andrea Richardson-George)上周六在電視上，看到賀錦麗 穿著白色套裝發表勝選演說後，跑到自己房間，也換了白色套裝，跑出來。安德莉亞的媽媽艾許麗‧喬治(Ashley George)說，她女兒不但要像賀錦麗一樣成為大人物，連外觀衣著也要像。

家住紐約的艾許麗‧喬治說，這一幕簡直如夢似幻，對女兒而言，彷彿是「我也可以當選總統」，「你看她眼中閃爍的光芒，當媽媽的我，都感到無比的鼓舞。」

賀錦麗可以當選副總統，出任全國第二大官，對全美女性，尤其是小女孩，代表那是「希望，確定」，打破了傳說中的玻璃天花板，從此，位居政府高位者，不再絕對是男性白人。

56歲的賀錦麗是第一個非裔 女性，也是第一個南亞裔當選副總統，一路走來，她都把歷來的女權運動大將當做導師，她印度出生的母親更是她最大的支柱。

看著她發表當選演說的洛杉磯九歲女孩喬丹 ‧林康(Jordan Rincon)，去年曾跑到造勢大會後台，把身上的「選賀錦麗當總統」大鈕扣獻給賀錦麗。喬丹的媽媽說，女兒心目中的大英雄如今當選副總統，希望越南和墨西哥混血的女兒長大後，會把有色人種出人頭地當作「再正常不過」的事。

許多有色人種看到賀錦麗的風采，都感到歡欣鼓舞。鳳凰城五歲女孩麥肯納‧羅素(Makena Russel)看到賀錦麗上台那一刻，立刻跟身旁的友伴一刻不離地盯著螢幕，說「她跟我媽一樣，皮膚也是棕色。」她媽媽妮可‧羅素是非裔和夏威夷原住民混血兒。

妮可‧羅素說，賀錦麗當選對她女兒和她自己，都是莫大的鼓舞，「看到她，就像看到我的姊妹，我的媽媽。我們黑色棕色女人，要吃多少苦、受多少打擊，才能出頭......她象徵我們奮鬥不懈的一切」。