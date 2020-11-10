川普卸任前 早一步為自己赦罪？學者：他可以試看看

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(圖)調查川普與川普集團付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯紐約州法，在這類案件中，總統赦免鞭長莫及。(取材自YouTube)

川普 總統離開白宮 之前，能否搶先一步為自己、家人及親信赦罪，成為法界人士討論焦點。川普在2018年曾說，擁有「絕對權力」為己赦罪，但美國史上不曾有過任何前例，法學學者指出，憲法並沒有明文規定總統能否為己赦罪，川普當然可以嘗試。民主黨籍前總統柯林頓曾在2001年為持有古柯鹼在阿肯色州並判刑的弟弟羅傑‧柯林頓(Roger Clinton)赦罪。

赦免是憲法賦予總統最廣泛的權限之一，行使對象通常是遭到起訴的被告，但也可以用在尚未進入司法程序的對象。總統決定赦免不須經過其他政府機關通過，也不須要提出解釋理由，獲得赦免者罪刑一筆勾銷。總統也可行使行政赦免為遭到定罪者減刑。

然而，總統赦免權只適用於聯邦犯罪，州法並不包括在內。舉例來說，紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)調查川普與川普集團付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯紐約州 法，總統赦免鞭長莫及。

萬斯的調查進行兩年多以來，已經從最初調查「封口費」衍生到其他領域，包括川普集團可能涉嫌逃稅、銀行詐騙、保險詐騙及偽造商業紀錄等。到目前為止，檢方並沒有起訴任何關係人。

密西根州立大學憲法教授卡爾特(Brian Kalt)說：「每當有人問我，總統能否幫自己赦免，我的答案永遠都是『他可以試看看』，憲法對這個問題並沒有提供明確答案。」

卡爾特分析，某些法律專家反對總統為己赦免的理由是，如此作法顯然違憲，觸犯「在自己案件中擔任法官」的基本原則。

路透報導，川普的另一個選項為，離開白宮之前先下手為強，預先為日後可能遭到起訴為自己赦免。卡爾特指出，如果川普採取如此作法，赦免的合法性在法院將永遠站得住腳。在這種情況下，聯邦檢察官必須起訴川普，而川普則以赦免做為辯護手段。