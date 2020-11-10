喬治亞州聯邦參院選舉邁入複選 楊安澤馳援助選

喬治亞州參院選舉將於2021年1月5日邁入複選，民主黨前總統參選人楊安澤表示，將前往喬州助民主黨拿下關鍵二席。(取材自臉書)

喬治亞州聯邦參院 選舉將於2021年1月5日邁入複選，民主黨 前總統參選人楊安澤表示，將前往喬州 助民主黨拿下關鍵二席；喬州聯邦眾議員史黛西．艾布蘭(Stacey Abrams)也表示，民主黨將注入前所未見的資源，翻轉歷來傾共和黨的喬州。

45歲的紐約華裔創業家楊安澤7日在推特表示，他將動身前往喬州，幫助民主黨在1月決選時拿下喬州參院兩席；他說要幫助民主黨總統當選人白登的最佳辦法，就是幫民主黨贏下參院。

共和黨聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)和普度(David Perdue)分別面臨民主黨人瓦爾那克(Raphael Warnock，肯塔基州)和阿薩夫(Jon Ossoff)的挑戰。

楊安澤在推特指出：「妻子盧艾玲(Evelyn Yang)和我正前往喬州，幫助阿薩夫和瓦爾那克取得勝利！這是我們將麥康諾(Mitch McConnell)橫掃出門並且助喬和賀錦麗在未來四年完成大業的唯一機會。將再公布更多細節，但我們一起出發！」

楊安澤強調：「時間所剩不多，複選通訊投票最早寄出時間為11月18日，註冊截止日為12月7日，提早親自投票則從12月14日開始。」

民主黨人已20年未拿下喬州參議員；目前為止，共和黨與民主黨在下一屆參院分別得到48席，難分軒輊，北卡羅來納州和阿拉斯加州尚未宣布開票結果。眾院則由民主黨領先。

如果阿薩夫和瓦爾那克均勝選，白登可望獲得參院多數支持，大大增加其通過法案機會，並確保重要人事任命案得以通過；反之，麥康諾則將領導參院，在若干法案上阻止白登。

除了楊安澤，2018年在喬州州長選舉失之交臂的艾布蘭8日也表示，民主黨將傾力幫助喬州參院複選；這回民主黨在喬州催出許多傾藍選票，艾布蘭被認為功不可沒。

艾布蘭8日告訴有線電視新聞網(CNN)：「我想推翻我們無法贏得喬州的過時想法。」她強調將投入大量資源，幫助民主黨拿下複選。