「詐」彈、持槍男疑意圖襲擊計票中心 賓州費城威脅頻傳

川普、白登支持者連日於費城開票中心外對峙示威。(美聯社)

總統選舉關鍵區賓州 ，雙方支持者連日於正在計票的民主黨大票倉費城 示威，威脅頻傳；6日下午費城計票中心附近的一家商場接到炸彈威脅電話，疏散人群，隨後證實虛驚一場；5日晚間，警方逮捕兩名疑似意圖襲擊該計票中心的持槍男子，檢方6日指此案與右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)有關。

6日下午，費城計票中心附近的商場Fashion District Philadelphia員工接到兩通炸彈威脅電話，大樓全員撤離，警方隨後證實沒有炸彈，目前尚未公布嫌疑人信息，但證實兩通威脅電話來自同一個人；該事件導致費城市中心地鐵停運，引起恐慌。

費城警方5日晚收到聯邦調查局(FBI)的線索稱，一輛銀色悍馬車(Hummer)載有持槍民眾從維吉尼亞州 出發至費城，疑似計畫襲擊計票地點的賓州會展中心(Pennsylvania Convention Center)。

警方5日晚10時30分許，在計票中心附近發現該銀色車輛，隨後發現兩名持槍男子，逮捕兩人後發現車內還有一把沒有序列號的AR-15來福步槍，屬於「幽靈槍支」(ghost gun)；該車牌照屬於維吉尼亞州，車上還貼有「匿名者Q」標誌。

警方表示，目前這兩名男子已被拘留，逮捕過程無人受傷，兩名男子是川普支持者，其中一人61歲，沒有合法持槍證，另一名42歲，有維州的隱藏持槍證(Virginia concealed carry permit)，但警方指賓州不承認此證件，兩人均被控非法持槍，而與兩男子同行的另一女子沒被逮捕。

警方6日指出，暫無證據顯示兩名男子的動機；社交媒體上流傳該銀色悍馬車輛的照片，並指此車輛屬於「維州武裝愛國者」(Virginia Armed Patriots)，執法部門隨後證實其中一名被逮捕男子Antonio Paredes Lamotta屬於該組織。

另外，費城會展中心鄰近華埠，商家擔心示威失控，紛紛加裝木板自保。