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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

「藍潮海嘯」未現 共和黨仍掌控多州議會

編譯陳韻涵／綜合5日電
民主黨原本希望翻轉關鍵州的議會控制權卻未達目標，共和黨可能在北卡等數州維持多數黨地位。圖為北卡州眾議會開會。(美聯社)
民主黨原本希望翻轉關鍵州的議會控制權卻未達目標，共和黨可能在北卡等數州維持多數黨地位。圖為北卡州眾議會開會。(美聯社)

民主黨原本希望在3日大選中翻轉關鍵州的州議會控制權，但因原本預期「藍潮海嘯」的目標並未出現，讓多數州議會仍掌握在共和黨手中，使得明年民主黨須面臨州與聯邦選區重畫的挑戰。

2020美國大選即時開票 不斷更新

民主黨此次技術性地聚焦提高亞利桑納、愛阿華、密西根、明尼蘇達、北卡羅來納、賓州和德州州議會席次的機會，儘管部分選區的開票作業尚未完成，共和黨可能在北卡州參眾議會、德州維持多數黨地位；類似情況也發生在賓州、俄亥俄州和密西根州。

全國州議會聯合會(NCSL)主任溫蒂‧安德希爾(Wendy Underhill)4日在部落格發文寫道：「美國各州選舉結果顯然未帶來變化。」

此次選舉的黨派變動情況可能是1944年以來最少的，當年只有四席易主。

許多州的多數黨將在明年的選區重畫中扮演要角，選區重畫根據十年一度的人口普查結果分配，可能影響各黨的政策實施進程。

全國7383個州議會席次中，約有近6000席改選；共和黨在2010年選舉後掌握了大多數，當年有13席由紅翻藍。

州議會選戰燒錢的速度也很快，雙方陣營投入數億元銀彈競選，兩黨逾80位候選人中，幾乎每位都募款超過100萬元。

儘管投注大量人力與財力，截至5日，民主黨仍未在任何州取得優勢；共和黨則在新罕布夏州領先。

民主黨全國議會競選委員會主席潔西卡‧波斯特(Jessica Post)表示，過去一年的競選策略未能實現，「我們明知道要在德州贏得漂亮，而共和黨也花了數百萬元抵禦他們在北卡州的多數，而我們在該州參議會增加兩席。」

共和黨參議會領導委員會主席錢伯斯(Austin Chambers)歡慶黨內同志的勝選表現，形容共和黨於3日的選戰中「完勝」。

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