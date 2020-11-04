大選前夕打臉川普 「公共負擔」移民新規遭封殺

川普政府以不希望新移民淪為公共負擔為由，擋下可能依靠糧食券等社會福利的綠卡申請者，2日遭到法院駁回。(取材自臉書)

川普 政府以不希望新移民淪為公共負擔 (public charge)為由，擋下可能依靠糧食券(food stamp)等社會福利的綠卡申請者，2日遭到聯邦法官駁回。對於上任後加強查緝非法移民 、限縮合法移民的川普總統來說，這項適用於全國的裁定，形同在大選日前夕一記難堪。

伊利諾州北區聯邦區域法院法官費納曼(Gary Feinerman)在判決中指出，川普政府的公共負擔條款違反行政程序法(Administrative Procedure Act)。行政程序法規定，聯邦政府機關對社會大眾有責任，頒布法規時必須詳細說明內容綱要。

根據川普政府移民新規，絕大多數的親屬移民案件以及某些就業移民，都需要提供經濟擔保宣誓書，以證明移民前來美國之後將獲得妥善的經濟照顧，不會淪為公共負擔，仰賴糧食券、醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、住房補助等社會福利過日子。

這項改變堪稱川普移民改革計畫最激進的手段，因此也衍生複雜訴訟。現行聯邦法律雖然對於申請永久拘留權的外籍人士訂有資格限制，但川普政府的公共負擔條款放範圍更大，有更多理由將移民申請打回票。

伊利諾州北區聯邦區域法院的審理案件是由伊利諾州移民難民權益聯盟(Illinois Coalition of Immigrant and Refugee Rights，ICIRR)與伊州庫克郡(Cook County)等共同提告。

ICIRR高級政策顧問曹以仁(Fred Tsao)指出，川普政府的公共負擔新規是對合法移民的打擊。他指出：「我們是否會有新政府上台，目前無法得知，如果有新政府上台，我們希望這項衝擊所造成的傷害能夠修復，也希望透過修法達成對移民有益的改革，而不是把移民嚇跑。」

伊州庫克郡政府擁有全美規模最大的公共醫療系統之一。庫克郡政府官員指出，當民眾沒有健保時，就不可能獲得預防疾病的醫療照護，一旦生病只能依靠代價昂貴的急診，如此狀況也會導致傳染疾病感染風險增加。

最高法院今年1月27日以5票贊成、4票反對的表決結果，裁定允許川普政府推動旨在避免外籍人士申請移民造成公共負擔的政策新規，但新規落實則被紐約法官以疫情蔓延為由暫時擋下。今年9月間，聯邦第二巡迴上訴法院則裁定，川普移民新規得以在全美實施。