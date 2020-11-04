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司法部派員監督18州投票站 確保選民投票權

記者張筠／華盛頓報導

聯邦司法部3日派監察員到全美18州、共44個郡縣，監督各投票站是否有違反聯邦投票權法律(federal voting-rights laws)的情況，除監督關鍵州的投票站，司法部也新增多個在2016年沒被監督的地區，司法部表示，主要是為防止選民受到不公平的逼迫，避免各族裔選民自由投票權被侵犯；位於華府的霍華德大學(Howard University)最新研究也顯示，非裔選民在總統大選前幾天受到的壓迫升高，且部分地區存有針對非裔選民信息不對稱的情況。

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司法部沒有公布今年監督員的具體數量，雖然今年被監督州的數量比2016年總統大選少，但新增了部分地區，包括馬里蘭州族裔多元的蒙郡(Montgomery)，2016年司法部共派逾500名監督員到28州，共67各郡縣，今年則減少到18州，共44個郡縣。

華府布魯金斯學會(Brookings Institution)近日與有「非裔哈佛」之別稱的私立霍華德大學研究非裔群體在大選中受到的不公待遇，研究顯示，大量非裔選民若以郵寄方式投票，他們的個人信息可能被用於追討拖欠的子女撫養費，此外政府也可能用這類信息追查選民的其他資料，通過社交媒體、語音電話等方式影響選民。

霍華德大學社會學教授穆罕默德(Bahiyyah Muhammad)表示，信息不對稱或被不當使用都屬於不公平的選舉競爭，該研究也發現2016年，與大選相關的推特中有19%是由機器人(bots)生成，而賓州和密西根州也有大量語音電話(robocalls)對選民產生不利影響。

根據司法部2日聲明，司法部民權局(Civil Rights Division)和聯邦檢察官有義務保護美國公民不受歧視、恐嚇或騷擾且能自由投票的權利，選舉監督重點在非裔選民眾多的地區，防止少數族裔選民在投票中受到不公平的壓迫或威脅。

司法部表示，任何受到威脅或投票權被侵犯的個人都可登錄司法部官網申報(https://civilrights.justice.gov/)，或致電(800)253-3931。

2020總統大選中有司法部監督員到場的州包括亞利桑納州、加州、佛州、喬治亞州、伊利諾州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、馬里蘭州、俄亥俄州、賓州、德州、維州、威斯康辛州。

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