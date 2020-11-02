移民議題上回助攻 川普這回為何避談？

川普總統此次競選連任，鮮少強調打擊非法移民和興築邊界圍牆議題。(美聯社)

四年前，川普 總統挾著強硬遏制非法移民 和興築美墨邊牆的承諾，成為共和黨 提名人並入主白宮；時至川普2020年拚連任之際，直至選前都鮮少強調這項主導白宮政策並助他當選的移民議題。

聚焦中國等議題 避談移民

政治廣告追蹤公司Kantar/CMAG表示，移民是川普首次參選時，電視廣告的第四重點議題，但此議題目前難以擠進前十。

「華爾街日報」報導，川普陣營目前聚焦暴力、就業、政府開銷和中國議題；此外，川普上次在競選廣告中常將恐怖主義與移民做連結，此次卻很少這麼做。

川普競選連任連絡主管莫投(Tim Murtaugh)說，移民「仍是重要議題，且總統經常提及。」

這種情況在川普盟友間也很常見，川普上周末在四個關鍵州造勢，倡議他將持續築牆，但也抱怨媒體極少報導他的移民政績。

邊界圍牆已蓋好 媒體不再討論

「媒體不再討論邊牆，因為已經蓋好。」川普 24日在俄亥俄州說：「很快，就會全部完工。」

川普政府已築約370哩邊牆，大多是將之前政府興建的柵欄，改成他偏好的樣子；川普曾訂下目標，要在年底前興築450哩邊牆。

這種改變凸顯選民關心的議題，已經從非法移民轉向新冠肺炎疫情對國人和國家的影響。

喪失眾院後 改變競選議題

部分政治策士表示，競選議題改變是對共和黨在2018年期中選舉丟失眾院掌控權後的改變。

「這不是巧合，選民自2018年選舉日後便很少聽到移民討論。」佛州共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)的資深顧問康安特(Alex Conant)說：「他試圖在期中選舉都談移民，結果慘敗。」

眾院共和黨當年主打稅改，但不在期中選票上的川普卻藉此談移民，之後更派兵到邊境，威脅透過行政命令終結出生屬地主義，且一再警告滿載中美洲非法移民家庭的大篷車靠近南部邊境。

共和黨在友善的關鍵州擴大參院版圖，卻失去眾院多數，讓民主黨得以將健康照護塑造為大選主要議題。

在期中選舉連任失利的佛州前眾議員克爾貝洛(Carlos Curbelo)說：「他分化的措辭，讓部分人口成為代罪羔羊，惹惱部分選民。」

重塑移民為經濟問題

共和黨顧問艾里斯(Whit Ayres)指出，「移民是共和黨2016、2018年的主要議題，如今考量疫情的嚴重性，影響國人生計，移民等議題逐漸消音也是合理的。」

此次，川普在移民廣告上主打不同語調，試圖重塑移民為經濟問題。

丕優研究中心(Pew Research Center)今年9月民調顯示，60%的受訪選民認為移民「讓美國社會更茁壯」，此數據在2016年只有46%。