歐記健保登記1日開跑 線上、電話註冊都可以

新年度的「可負擔健保」登記1日展開，政府更新了HealthCare.gov網站的資料，民眾可上網登記，(美聯社)

被暱稱為「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)新年度登記1日展開，數以百萬計因疫情導致經濟困難而失去醫療保險的人，將可登記加入這項由政府補貼保險，登記期限至12月15日為止。

經營聯邦政府健保交易網站HealthCare.gov的聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)表示，2021年保費平均略為下降，且大多數人至少有三家保險公司可選；低收入群眾乃至中產階級家庭都有資格獲得稅收抵免，可大幅減少每月保費開銷。

不過，川普總統堅決反對歐記健保，已要求最高法院推翻整個法律，法官已訂11月10日開庭審理此案。川普從2015年競選、以至上任以來，雖保證會提出更好方案，但至今並未提出任何計畫，還大幅削減歐記健保廣告預算，幾乎未向民眾推廣登記一事。

新冠肺炎疫情導致失業究竟如何影響民眾醫療保險，因政府調查要到明年才會進行，目前沒有明確統計數字；估計有500萬至1000萬人因疫情失業失去醫療保險。去年，疫情未發生前的未保險人數為2600萬，約占全國人口8％。

自由派倡議組織「美國家庭」(Families USA)健康政策專家多恩(Stan Dorn)表示：「承保危機正在發生。」眼看全國各地染疫比率驚人增加，許多人卻沒有醫療保險，多恩擔心這將導致「空前災難」。

政府官員指出，HealthCare.gov已準備好接受線上或電話登記，CMS局長喜瑪‧維爾瑪(Seema Verma)說：「我們將在開放登記期間確保運作流暢。」

目前有逾1100萬人透過HealthCare.gov和提供私立計畫補貼的州營健保市場獲得保險，歐記健保並透過醫療補助(Medicaid)擴展計畫讓另外1200萬人受益；全美只有12州沒有擴大Medicaid。3月以來，Medicaid登記人數已增加近400萬人。

無黨派「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)估計，失去公司健康保險者，80％有資格依法透過保險市場或Medicaid獲得保險。

部分私人企業如HealthSherpa.com正在協助民眾加入，前歐巴馬政府官員也試圖通過GetAmericaCovered.org網站，敦促民眾加入歐記健保，但多恩表示，「許多需要健康保險的人可能不知道這個登記的機會。」