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明州通訊選票別寄 郵寄太遲送達可能變無效票

編譯林育正／綜合30日電
明尼蘇達州務卿賽門呼籲選民不要將通訊投票寄回，現在時間已太遲，最好投遞至指定地點，或親自前往提前投票所投票，或是在投票日當天親自投票。(美聯社)
明尼蘇達州務卿賽門呼籲選民不要將通訊投票寄回，現在時間已太遲，最好投遞至指定地點，或親自前往提前投票所投票，或是在投票日當天親自投票。(美聯社)

明尼蘇達州務卿賽門(Steve Simon)29日向選民表示，暫時不要將通訊投票寄回，現在時間已太遲；上訴法院判定選票若在投票日後送達，有成為無效票的風險。

第八巡迴上訴法院的三名法官29日裁定明州在投票日後才寄達的選票，應與其他選票分開放置，以免法院最終判決宣告為無效票。雖然判決未直接擋下11月10日的通訊投票延長期限，但已讓不少選票岌岌可危。

州務卿賽門表示：「選民不應再寄出選票，已經太遲了，不要冒這個風險。」本案已被退回下級法院，進行後續訴訟程序。

「目前的癥結點在於，在11月3日後送達的選票是否能列入計票。」賽門說，「最終應有公正的決議。」最終的判決可能造成混淆，讓選民急忙將選票寄出。

賽門表示，選民應把票送至指定地點或親自至提前投票所投票，或是選擇等到投票日當天，再親自投票。至於已將票寄出的選民，可透過網路追票選票是否送達。截至29日晚，200萬張通訊投票中，仍有40萬張尚未完成投票程序。

法官解釋目前的判決至少能避免在投票日後，無效票和有效票全混在一起的窘境；法官寫道：「選民至少還有些時間調整計畫，以合法的方式投下重要一票。」

現階段的判決對反對延長期限的共和黨是一大勝利；而民主黨則表示不滿，抗議「誤導」和「踐踏民主」。

民主黨籍的州務卿賽門表示：「我們必須讓每一張合乎法律效力的選票都列入計算。」他更表示州務卿辦公室已研擬對策，不排除在聯邦最高法院提起上訴。

通訊投票 民主黨 明州

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