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川普擬炒FBI局長雷伊 萬名探員上書川普、白登求挽留

編譯林育正／綜合30日電
川普總統考慮在總統大選後將聯邦調查局局長雷伊開除，不過有超過1萬4000名FBI探員致函川普總統和民主黨候選人白登，讓雷伊留任。(美聯社)
川普總統考慮在總統大選後將聯邦調查局局長雷伊開除，不過有超過1萬4000名FBI探員致函川普總統和民主黨候選人白登，讓雷伊留任。(美聯社)

川普總統有意在總統大選後將聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)開除，不過現在卻有超過1萬4000名FBI探員上書川普總統和民主黨總統候選人白登，要求他們連任或當選後讓雷伊留任。

消息人士指出，川普對於執法單位未能像2016年選前FBI助他一臂之力感到失望。不過若雷伊遭到開除，表現同樣讓川普不滿意的司法部長巴維理(William Barr)也可能官位不保。

與四年前相似，川普在選前又喊出將對手「關起來」的口號，卻未明講對手犯下的罪行。川普期待能獲得類似前FBI局長柯米(James Comey)的「助攻」；四年前選前約11天，他通知國會重啟喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)擔任國務卿時，使用私人電郵信箱進行官方通信。

川普接受福斯新聞訪問就說：「司法部長應趕快動起來。」特別是在白登兒子杭特(Hunter Biden)的爭議進行調查，「這是重大的貪腐，在選前應向公眾揭露。」曾有民調顯示，FBI的調查確實重傷柯林頓大幅領先的選情，而現在選情告急的他亟欲如法炮製。

川普不論在檯面上和檯面下，都對雷伊的antifa和投票舞弊調查表示失望。FBI探員協會(FBI Agents Association)主席歐海爾(Brian O'Hare)在給兩位候選人的信件中寫道，FBI局長任期為十年，且執法任務不該與政治有所掛勾。若總統將局長開除「將危及局處的運作。」

「雷伊局長是FBI的重要資產，也是受探員信任的領袖。因為有他，我們的國家更加安全。雷伊不受黨派政治左右，他的去留也不應由政治決定。不管下周選舉的結果，FBI的探員向兩位總統候選人喊話，讓雷伊繼續領導FBI，為國家效力。」

FBI 川普 司法部

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