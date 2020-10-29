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登上民主黨廣告卻未被徵詢 桑德斯、華倫不滿促下架

編譯郭宣含／綜合28日電 
民主黨參議員桑德斯(左)和伊莉莎白．華倫(右)27日與紐約州民主黨領袖意外起衝突，指控紐約州民主黨在其政治文宣中擅用兩人照片，試圖藉此攻擊該州第三方進步黨「紐約勞動家庭黨」。(Getty Images)
民主黨參議員桑德斯(左)和伊莉莎白．華倫(右)27日與紐約州民主黨領袖意外起衝突，指控紐約州民主黨在其政治文宣中擅用兩人照片，試圖藉此攻擊該州第三方進步黨「紐約勞動家庭黨」。(Getty Images)

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)和華倫(Elizabeth Warren)27日與紐約州民主黨領袖意外起衝突，他們稱紐約州民主黨在政治文宣中擅用兩人照片，試圖藉此攻擊該州第三方進步黨「紐約勞動家庭黨」(Working Families Party)。

此爭議源於紐約州民主黨的付費政治廣告，其中呼籲選民支持民主黨正副總統候選人白登與賀錦麗，另有桑德斯和華倫的微笑照片，廣告下方寫著「民主黨—自始至終！」

不過桑德斯和華倫均表示，他們未收到該廣告的相關詢問，即便獲得詢問，他們也不會同意這份支持民主黨路線的廣告；雖然兩人都支持白登與賀錦麗，但希望選民支持紐約勞動家庭黨路線，該政黨過去也曾支持兩人。

佛蒙特州無黨籍參議員桑德斯指控，由紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)實質控制的民主黨企圖攻擊勞動家庭黨；「他們從沒詢問我是否允許，就算問了我也不會同意，我認為紐約民眾應該投給白登和賀錦麗，並支持勞動家庭黨路線」。

麻州參議員華倫發言人歐斯曼(Kristen Orthman)也指出，華倫不贊同該廣告，並要求下架該數位版廣告。

紐約州民主黨委員會主席傑克布斯(Jay Jacobs)坦承：「我與他們零互動，整個活動純粹是要呼籲選民，在總統和地方選舉支持民主黨。」他稱自己的職責是呼籲民眾投給民主黨路線，何錯之有，不解華倫和桑德斯為何不滿。

葛謨2019年宣布成立政治選舉公共資金委員會(PCFC)，其可檢查第三方政黨的選票合格程度，令第三方政黨領袖擔憂州長有意威脅其政黨。

葛謨否認針對紐約勞動家庭黨，葛謨顧問阿佐帕迪(Richard Azzopardi)強調，葛謨為民主黨自豪，而且頗受自由派選民歡迎。

紐約州 民主黨 華倫

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