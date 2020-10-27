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女權領袖蘇珊．安東尼墓碑保護膜 被貼滿「我已投票」

編譯周芳苑／綜合26日電
推動女性投票權領袖蘇珊．安東尼的墓碑罩上一層保護膜，上面貼滿「我已投票」貼紙。(美聯社)
推動女性投票權領袖蘇珊．安東尼的墓碑罩上一層保護膜，上面貼滿「我已投票」貼紙。(美聯社)

今年，任何人如果想在為女性爭取選舉權的民權領袖蘇珊．安東尼（Susan B. Anthony）墓碑上貼「我已投票」貼紙，將會看到墓碑蓋上一層塑膠保護膜。

根據羅徹斯特黨政媒體 Rochester Democrat and Chronicle，安東尼位於紐約州羅徹斯特公墓中的墓碑已蓋上防護罩，可防止貼紙膠水、以及和用來清除貼紙的清潔劑破壞大理石，不僅如此， 安東尼緊鄰在旁的姊姊瑪麗．安東尼（Mary Anthony）墓碑也有保護膜。

非營利的「希望山公墓之友協會」（Friends of Mount Hope Cemetery）主席科科倫（Patricia Corcoran）透過電郵說，2016年選舉日當天，多達1萬2000人參觀安東尼姊妹最後的安息地，藉以紀念安東尼替婦女爭取選舉權所做的努力，也紀念美國主要政黨第一次有女性總統候選人喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）參選，那天起，在安東尼姊妹墓碑上黏上貼紙的舉動開始盛行。

科科倫說，春季進行修復工作時發現，貼紙對大理石標記造成嚴重損壞。希望山公墓之友協會的主要任務保護墓地，務必優先保護安東尼姐妹具有標誌意義的墓碑。

上周紐約人展開提前到場投票，當天墓碑便用塑膠布覆蓋。擁有該墓地的羅切斯特市發言人羅伊（Justin Roj）說，目前無法估計選舉日將有多少選民造訪。

今年是賦予婦女投票權的第19條修正案實施100周年，安東尼墓碑可能再次成為熱門造訪地，而且，今年是安東尼誕辰200週年，再加上白登競選搭檔賀錦麗是首位亞非裔副總統候選人，可能帶來墓碑參訪人潮。

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