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肖像登上時代廣場反川廣告 伊凡卡不滿喊告

記者顏伶如／綜合報導
川普長女伊凡卡‧川普及夫婿庫許納為主角的反川廣告看板，出現在紐約時報廣場。(Getty Images)
川普長女伊凡卡‧川普及夫婿庫許納為主角的反川廣告看板，出現在紐約時報廣場。(Getty Images)

共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)，日前在紐約時報廣場(Times Square)推出的反川普大型數位廣告看板，以川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及女婿庫許納(Jared Kushner)為主角。同樣都是白宮資深顧問的庫許納與伊凡卡發表聲明喊告，「林肯計畫」則反嗆：「請去別的地方玩弄你們的恫嚇伎倆。」

以伊凡卡為主角的反川廣告看板上，列出全美染疫死亡22萬餘人，紐約染疫死亡3萬餘人，旁邊配著伊凡卡笑容滿面、雙手擺姿態的圖檔。以庫許納為主角的廣告看板則寫著標語：「紐約客將會會飽受折磨，那是他們的事。」這句標語來自「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌上個月報導中的庫許納談話引述。

與川普具有數十年交情，先前幫忙川普處理詐騙、性侵官司的紐約訴訟律師卡索維茲(Marc Kasowitz)，日前致函給「林肯計畫」指出，時報廣場的廣告看板為「不實消息、惡意攻擊及誹謗」，如果沒有撤除就會提告，求償巨額賠償。

「林肯計畫」委任律師桑德森(Matthew Sanderson)則發表聲明回應，「林肯計畫」絕對不會被空洞的咆哮給嚇唬，「要告就去告」。

聲明中也說：「請去別的地方玩弄你們的恫嚇伎倆。」

桑德森回信給卡索維茲指出：「你這兩個客戶已不再只是上東城的社交名流，稍微不滿意就動輒提告，庫許納與川普小姐現在是公職官員，他們拜川普總統用人唯親之賜，成為公職官員，從2017年以來雙雙出任白宮資深顧問。」

信中寫道：「庫許納與川普小姐出任白宮高層官員，對各地美國人民帶來災難後果。你的所謂訴訟恐怕也站不住腳。」

川普 庫許納 紐約時報

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