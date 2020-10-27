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波士頓一票箱遭縱火 FBI調查 嫌犯落網

編譯樊蕙／綜合26日電
圖為監視器拍到波士頓一個裝有超過120張選票的選票投遞箱，25日遭人縱火。(美聯社)
圖為監視器拍到波士頓一個裝有超過120張選票的選票投遞箱，25日遭人縱火。(美聯社)

波士頓背灣(Back Bay)地區一個裝有超過120張選票的選票單投遞箱25日疑似遭到縱火麻州選務官員說本案似乎是「蓄意攻擊」，而聯邦調查局(FBI)正針對本案進行調查。

相關單位表示，39歲的當地居民阿曼德(Worldy Armand)已於25日晚間、即案發數小時後遭到拘留；警方稱，阿曼德面臨故意且惡意縱火指控。

麻州州務卿加爾文(William Galvin)辦公室表示，當日凌晨4時左右，市中心波士頓圖書館外的一個選票單投遞箱疑似遭到縱火；該箱於25日上午被清空時，內含122張選票，其中有87張仍可辨識並受理；該箱上次被清空的時間是在24日下午2時30分左右。

加爾文與波士頓市長偉殊(Marty Walsh)發表共同聲明，稱本案「讓民主蒙羞，對履行自身公民責任的選民無禮，更是犯罪」。

兩人在聲明中說：「我們的優先考慮的首要事項是維持選舉過程的完整，並確保透明度以及獲得選民信任，而任何試圖破壞或影響此過程者，必須根據最大範圍的法律進行起訴；我們請求選民不要被這種惡行嚇到，依然要致力在本次與每次選舉中讓自己的聲音被聽見。」

警方表示，接獲通報後到現場處理的員警看到有煙霧從該箱竄出，隨後消防人員便在箱中注水撲滅火勢。

選民可以上網查看自己選票有沒有被受理；官員說，曾在24日下午至25日凌晨4時之間使用案發選票單投遞箱、卻無法在網路上確認自己選票狀態的選民，應立即聯絡波士頓選舉廳。

加爾文的辦公室表示，選票受到本案影響的選民，可以親自投票，或透過郵件收到替代選票；若這些選民沒有提交新選票，「他們原先的選票將盡可能被手動計票」。

波士頓 縱火 麻州

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