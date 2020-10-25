前助手爆料：朱利安尼去年取得杭特白登猥褻照片

在這間位於德拉瓦州的電腦維修店負責人把杭特白登的筆電內容交出前，據稱川普總統私人律師朱利安尼就已拿到有關杭特白登包括不雅照片在內的的部分資料。(Getty Images)

川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的一位前工作夥伴透露，早在2019年春季，就有人把民主黨總統候選人白登 (Joe Biden)之子杭特(Hunter Biden)的猥褻照片與其他文件提供給朱利安尼。

而且據稱這些資料的來源，是烏克蘭一位可能面臨法律困境而尋求協助的寡頭統治集團成員。

這些說法是由烏國商人帕爾納斯(Lev Parnas)提出；他去年因選舉財務相關指控而遭到起訴。

朱利安尼宣稱自己是最近從德拉瓦州一家電腦維修店取得這些資料，並用來指控白登涉貪，但如今這些資料的來源則讓外界產生質疑。

朱利安尼自2018年底開始尋找關於白登的破壞性資訊，而帕爾納斯曾與他合作；如今帕爾納斯則說，在白登宣布參選總統僅數周後，就有人把類似的資料提供給朱利安尼。

帕爾納斯受訪時說：「我們第一次聽人說起這些東西是在2019年5月30日。」

這個時間點顯示，早在電腦維修店負責人艾薩克(John Paul Mac Isaac)於2019年12月首次聯絡聯邦調查局(FBI)或朱利安尼的律師之前，朱利安尼就已經知道有這些資料存在。

帕爾納斯指出，茲洛切夫斯基的一位夥伴普魯斯(Vitaly Pruss)在會議中告訴朱利安尼，茲洛切夫斯基掌握這些據稱有破壞性的資料，如果朱利安尼能幫助他討好司法部 ，就願意把資料給他。

目前不清楚茲洛切夫斯基是如何取得杭特的資料，也無法確定他說的資料是否與紐約 郵報(New York Post)披露的相同；但帕爾納斯說，普魯斯說，2014年他曾與杭特一同去哈薩克，而當時杭特的電腦遭扣押。