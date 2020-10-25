前助手爆料：朱利安尼去年取得杭特白登猥褻照片
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的一位前工作夥伴透露，早在2019年春季，就有人把民主黨總統候選人白登(Joe Biden)之子杭特(Hunter Biden)的猥褻照片與其他文件提供給朱利安尼。
而且據稱這些資料的來源，是烏克蘭一位可能面臨法律困境而尋求協助的寡頭統治集團成員。
這些說法是由烏國商人帕爾納斯(Lev Parnas)提出；他去年因選舉財務相關指控而遭到起訴。
朱利安尼宣稱自己是最近從德拉瓦州一家電腦維修店取得這些資料，並用來指控白登涉貪，但如今這些資料的來源則讓外界產生質疑。
朱利安尼自2018年底開始尋找關於白登的破壞性資訊，而帕爾納斯曾與他合作；如今帕爾納斯則說，在白登宣布參選總統僅數周後，就有人把類似的資料提供給朱利安尼。
帕爾納斯受訪時說：「我們第一次聽人說起這些東西是在2019年5月30日。」
這個時間點顯示，早在電腦維修店負責人艾薩克(John Paul Mac Isaac)於2019年12月首次聯絡聯邦調查局(FBI)或朱利安尼的律師之前，朱利安尼就已經知道有這些資料存在。
帕爾納斯指出，茲洛切夫斯基的一位夥伴普魯斯(Vitaly Pruss)在會議中告訴朱利安尼，茲洛切夫斯基掌握這些據稱有破壞性的資料，如果朱利安尼能幫助他討好司法部，就願意把資料給他。
目前不清楚茲洛切夫斯基是如何取得杭特的資料，也無法確定他說的資料是否與紐約郵報(New York Post)披露的相同；但帕爾納斯說，普魯斯說，2014年他曾與杭特一同去哈薩克，而當時杭特的電腦遭扣押。
上一則
採集小行星樣本 NASA太空探測器塞爆 碎石飄向太空
下一則
FB留言