巴瑞特任命案 參院共和黨罕見周末開議 26日可望完成投票

為了趕在選前通過大法官提名人巴瑞特任命案，共和黨領袖麥康諾罕見地安排在周末開會。圖為巴瑞特21日抵達參院出席閉門會議。(美聯社)

為了趕在選前通過大法官提名人艾咪‧巴瑞特 (Amy Coney Barrett)任命案，參院 共和黨將罕見地在周末開議，就算面臨民主黨議員反對，也要鞏固保守派大法官在最高法院的多數席次。

民主黨籍參議員23日祭出拖延戰術，透過冗長議事程序企圖阻撓巴瑞特任命案進行。不過，在面對擁有參院多數優勢的共和黨時，民主黨實際上無力回天。以最新發展狀況來看，目前為聯邦上訴法院法官的巴瑞特，任命案周日(25日)可望在參院結辯，周一(26日)就能在參院表決通過，她很快就能走馬上任。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)警告共和黨，如此作法無疑犯下「重大的歷史錯誤」，但共和黨則不為所動。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)23日在演說中，力讚巴瑞特是一位「非凡卓越」的大法官被提名人，也為她的任命案匆匆過關辯護。他說：「我們最遲在下周一，就會在任命案中為她投下她理應獲得的票數。」

日前在參院司法委員會的提名聽證會上，48歲的巴瑞特面對參議員提問時，不管是墮胎權、「可負擔健保法」(Affordable Care Act)或總統權限等裁定，盡量給予中立的答覆，而這些議題則是她進入最高法院後很快就會面對的訟案。

她在聽證會上曾說，不可能以一已意見主導判決，絕不會出現「艾咪法律」。不過巴瑞特先前在有關墮胎權、「歐記健保 」官司的裁決意見書中，明顯都展現保守派立場。

川普總統本周稍早表示，希望最高法院選後從11月10日展開的新會期裡，就能推翻前朝政府推出的「歐記健保」。美國歷史上，大選年從來不曾在選前以如此迅速模式通過大法官任命，舒默因此形容巴瑞特任命案是「我國歷史上任命程序最缺乏合法性的案例」。