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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

麥康諾雙手嘴角瘀青 強調健康沒問題

編譯林梅婕／綜合23日電
參院共和黨領袖麥康諾被拍到手上有瘀血，嘴角也出現輕微瘀青；但麥康諾表示，他的健康沒有問題。(歐新社)
參院共和黨領袖麥康諾被拍到手上有瘀血，嘴角也出現輕微瘀青；但麥康諾表示，他的健康沒有問題。(歐新社)

本周稍早參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)被拍到雙手充滿瘀血，就連嘴角旁邊也出現輕微瘀青，引發外界揣測；但麥康諾表示，他的健康沒有問題。

今年準備競選連任的麥康諾在20日被拍到，他的雙手出現大面積的瘀青，手指指節還有一處纏上繃帶，嘴角也有一些瘀血的痕跡；社群媒體開始大量討論麥康諾疑似健康亮紅燈，他的競選辦公室則拒絕回答所有問題。

政治新聞網站「Politico」的記者上前詢問時，麥康諾起初以幽默含糊的方式帶過，不願正面回覆；後來當記者提問，他認為民眾是否有知道的必要，麥康諾回答：「當然沒有」。

麥康諾23日針對大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)提名事宜發表公開言論時，嘴角的瘀血已經消失；他將在本周末加緊大法官提名程序，預計26日就會安排參院進行投票。

今年78歲的麥康諾，在年幼時曾罹患小兒麻痺症，至今爬樓梯都有些許困難；去年他在肯塔基州的自家跌倒，造成肩膀骨折而動手術。

本屆競選為麥康諾政治生涯的第七任參議員，同時他也已經是肯塔基州史上任職時間最長的參議員，這次民主黨籍的競爭對手為退伍陸戰隊員艾米‧麥格拉斯(Amy McGrath)。

面對防疫政策，麥康諾的態度與川普不同，他在過去多次提醒民眾應遵守防疫政策，包括戴口罩等；他在本周又向記者再次強調：「我們必須做的就是戴口罩，還有保持社交安全距離，盡可能避免病毒擴散；在疫苗釋出前，每個人都應該負起責任，做好自己該做的事。」

麥康諾 提名 參院

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