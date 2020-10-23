我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

巴瑞特任命案 民主黨抵制 參院司法委員會仍通過

記者張聲肇／綜合報導
在民主黨委員杯葛下，參院司法委員會的共和黨人22日通過大法官被提名人巴瑞特任命案，預定26日交付全院表決。圖為民主黨參議員在國會外舉行記者會。(Getty Images)
在民主黨委員杯葛下，參院司法委員會的共和黨人22日通過大法官被提名人巴瑞特任命案，預定26日交付全院表決。圖為民主黨參議員在國會外舉行記者會。(Getty Images)

民主黨議員杯葛下，參院司法委員會的共和黨議員22日通過大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命案，預定大選前一周交付全院表決。共和、民主兩黨參院人數比為53對47，全院可望過關。

司法委員會12名共和黨參議員22日全數投下贊成票，民主黨10名參議員則全數拒絕出席。

但民主黨議員的座位上，放滿倚賴歐記健保(Obamacare)民眾的放大照片，提醒民眾，一旦通過巴瑞特任命案，她可能以大法官的身分，推翻這一重要健保法，因為紀錄顯示，她曾批評支持該法的裁決。最高院11月10日即將針對川普支持的廢止歐記健保法訴訟，舉行聽證。

維權人士打扮成電視影集「使女的故事」角色，在最高法院前手持要求川普和潘斯下台的抗...
維權人士打扮成電視影集「使女的故事」角色，在最高法院前手持要求川普和潘斯下台的抗議牌，反對任命巴瑞特為大法官。(美聯社)

如果巴瑞特成為大法官，最高院將有六名保守派大法官，自由派三名；屆時，不但墮胎法、同性婚姻法等爭議法律可能被「不利」裁決，連總統大選若進入官司決勝負階段，哪一陣營將「判決勝出」，都至為明顯。

司委會主席葛理漢不理會民主黨的杯葛，說那是民主黨自己的選擇，通過委員會票決是「一大突破，是司法界以及政治上，歷史性的一刻」。

他還趁機調侃少數黨領袖舒默，說是民主黨2013年把全院票決規則從60票降為51票的，「我記得當時告訴舒默參議員，你會後悔的，今天，他後悔了吧。這可是他們開始的，不是我」。

舒默等人在會場外舉行記者會，批評共和黨蠻幹。舒默說，這是他在參院這麼多年，親眼所見最「不合法」的任命過程，如果真的通過全院任命案，會對參院、最高法院以及國家未來好幾代造成「十分嚴重後果。」巴瑞特才48歲；大法官是終身職。

民主黨認為，共和黨參議員不該在總統選舉前，急著確認巴瑞特的任命案，四年前，歐巴馬提名最高院人選就遭到共和黨阻擋，以選舉年為由，離選舉日還有八個月，連聽證會都不舉行。

民主黨 共和黨 巴瑞特

上一則

猶他大學女生在校被前男友殺害 校方賠償1350萬元和解

下一則

密西根、喬州、賓州、威州、俄勒岡 選期民兵活動風險最高

延伸閱讀

參院司委會通過 傳喚臉書推特執行長

參院司委會通過 傳喚臉書推特執行長
民主黨杯葛下 美參院司委會通過大法官提名

民主黨杯葛下 美參院司委會通過大法官提名
參院民主黨擋下縮小版紓困案 波洛西承認選前難過關

參院民主黨擋下縮小版紓困案 波洛西承認選前難過關
趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決

趕大選前完成 最高法院大法官提名26日表決

熱門新聞

墨西哥裔的阿奎爾(後排右)在疫情爆發七個多月，幾乎要失去餐廳事業的同時，家庭成員一個個被感染，包括他的父親、67歲的耶素斯(後排右二)不敵病魔，家族中連續八人病逝。(取材自GoFundMe網站)

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

2020-10-19 22:02
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
「紐約客」雜誌作家及有線電視新聞網首席法律分析師圖賓。(美聯社)

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

2020-10-19 22:40
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的