巴瑞特任命案 民主黨抵制 參院司法委員會仍通過

在民主黨委員杯葛下，參院司法委員會的共和黨人22日通過大法官被提名人巴瑞特任命案，預定26日交付全院表決。圖為民主黨參議員在國會外舉行記者會。(Getty Images)

在民主黨 議員杯葛下，參院司法委員會的共和黨 議員22日通過大法官被提名人巴瑞特 (Amy Coney Barrett)任命案，預定大選前一周交付全院表決。共和、民主兩黨參院人數比為53對47，全院可望過關。

司法委員會12名共和黨參議員22日全數投下贊成票，民主黨10名參議員則全數拒絕出席。

但民主黨議員的座位上，放滿倚賴歐記健保(Obamacare)民眾的放大照片，提醒民眾，一旦通過巴瑞特任命案，她可能以大法官的身分，推翻這一重要健保法，因為紀錄顯示，她曾批評支持該法的裁決。最高院11月10日即將針對川普支持的廢止歐記健保法訴訟，舉行聽證。

維權人士打扮成電視影集「使女的故事」角色，在最高法院前手持要求川普和潘斯下台的抗議牌，反對任命巴瑞特為大法官。(美聯社)

如果巴瑞特成為大法官，最高院將有六名保守派大法官，自由派三名；屆時，不但墮胎法、同性婚姻法等爭議法律可能被「不利」裁決，連總統大選若進入官司決勝負階段，哪一陣營將「判決勝出」，都至為明顯。

司委會主席葛理漢不理會民主黨的杯葛，說那是民主黨自己的選擇，通過委員會票決是「一大突破，是司法界以及政治上，歷史性的一刻」。

他還趁機調侃少數黨領袖舒默，說是民主黨2013年把全院票決規則從60票降為51票的，「我記得當時告訴舒默參議員，你會後悔的，今天，他後悔了吧。這可是他們開始的，不是我」。

舒默等人在會場外舉行記者會，批評共和黨蠻幹。舒默說，這是他在參院這麼多年，親眼所見最「不合法」的任命過程，如果真的通過全院任命案，會對參院、最高法院以及國家未來好幾代造成「十分嚴重後果。」巴瑞特才48歲；大法官是終身職。

民主黨認為，共和黨參議員不該在總統選舉前，急著確認巴瑞特的任命案，四年前，歐巴馬提名最高院人選就遭到共和黨阻擋，以選舉年為由，離選舉日還有八個月，連聽證會都不舉行。