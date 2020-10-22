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造勢放同志「國歌」 川普歡樂舞姿掀模仿

記者胡玉立╱綜合報導
川普總統日前在競選造勢集會結束退場前，隨會場大聲播放的1970年代「村民」樂團經典懷舊舞曲「YMCA」，意外在社群媒體掀起模仿熱潮。(美聯社)
川普總統日前在競選造勢集會結束退場前，隨會場大聲播放的1970年代「村民」樂團經典懷舊舞曲「YMCA」，意外在社群媒體掀起模仿熱潮。(美聯社)

川普總統日前在競選造勢集會結束退場前，隨會場大聲播放的1970年代「村民」樂團(the Village People)經典懷舊舞曲「YMCA」一邊鼓掌、揮手、一邊用手指向群眾、不時扭動身軀的舉動，意外在社群媒體掀起模仿熱潮。

川普以在乎自己外表著稱，而他在染疫住院三天後重返競選造勢活動以來，一直努力展現活力。只見他認真投入舞曲節拍，在舞台上遊走、鼓掌、扭動，全場自然歡聲雷動。站在後台的幕僚們通常也會比照傳統作法，用身體加手勢比出大大的YMCA字形。

在今年這個充滿各種慘痛印記，包括致命疫情、經濟衰退和種族動盪的選舉年，川普造勢的閉幕舞蹈，堪稱罕見歡樂時刻。即便流行文化界普遍避開川普，但他的集會閉幕舞蹈卻在社群媒體抖音(TikTok)掀起「模仿大挑戰」，連哥倫比亞廣播公司(CBS)深夜節目「史蒂芬柯柏晚間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)都來上一段模仿秀。

柯柏將川普舞姿融成假想的廣告環節戲稱：「想快活搖一搖卻不知怎麼做嗎？訂購「與唐共舞」（Dancing with The Don），讓川普教你所有最熱門舉動！」

川普競選團隊和他的家人也趁機大加宣傳：「就是愛這個！」總統女兒兼顧問伊凡卡轉推一則由一年輕女子貼出的模仿川普舞動影片。川普資深顧問科特斯(Steve Cortes)也加入說：「總統野獸模式都來扭一扭！」

YMCA被廣泛視為同性戀「國歌」，這首歌直到最近才被拿來在川普造勢集會中播放。

不過，「村民」The Village People樂團2月曾在臉書表示：「因為並未將我們的音樂用來做為特定背書，總統的使用『完全』合法。就像全世界數百萬粉絲一樣，總統及其支持者也表現出對我們音樂的由衷喜愛。我們的音樂包容所有人，無論政治背景，人人都有資格隨YMCA起舞。」

但The Village People樂團也說：「話雖如此，我們當然不為他的使用背書，因為我們希望我們的音樂遠離政治。」

白宫新聞發言人凱莉．麥肯內尼(左一)和法律助理卡西迪‧哈欽森(左二)在川普總統造...
白宫新聞發言人凱莉．麥肯內尼(左一)和法律助理卡西迪‧哈欽森(左二)在川普總統造勢舞台後方，隨「YMCA」音樂舞動。(美聯社)
川普總統日前在競選造勢集會結束退場前，隨會場大聲播放的1970年代「村民」樂團經...
川普總統日前在競選造勢集會結束退場前，隨會場大聲播放的1970年代「村民」樂團經典懷舊舞曲「YMCA」，意外在社群媒體掀起模仿熱潮。(美聯社)

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