北卡總統、參議員選情 兩黨拉鋸

在北卡聯邦參議員選戰中，民主黨候選人坎尼漢(左)雖然爆出婚外情，仍以49%的支持度，稍勝對手共和黨籍現任參議員提里斯(右)47%的支持度。圖為兩人本月1日在辯論會上你來我往。(美聯社)

北卡羅來納州 是2020年總統大選兵家必爭之地，「華盛頓郵報」和美國廣播公司新聞部(ABC News)20日公布的最新聯合民調顯示，川普 總統獲得大多數北卡基督教福音派和農村選民高度支持，但民眾對於新冠疫情的憂慮，則拉抬了民主黨 總統候選人白登支持度，兩人選情不相上下。

過去半世紀裡，只有兩位民主黨總統候選人在北卡勝出。

統計顯示，在有意願投票的北卡選民中，白登目前支持度為49%，微幅領先獲得48%支持度的川普；在北卡的聯邦參議員選舉中，民主黨候選人坎尼漢(Cal Cunningham)雖然爆出婚外情，但仍有49%支持度，現任共和黨籍北卡州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)支持度則為47% 。

北卡的總統大選選情與全美其他地區略微不同，原因在於當地的人口結構；據統計，在可能參加2020年投票的選民中，高達31%為白人基督教福音派新教徒，而福音派新教徒白人在全美人口卻只占15%。北卡的福音派白人選民中，支持川普與支持白登的比率約為82%比17%。

而在北卡支持川普與支持白登的農村選民比率約為63%比33%；美國政治立場極度保守的選民僅占全美總人口的16%，在北卡卻高達24%，調查顯示幾乎一面倒支持川普。

另一方面，喬治亞州聯邦參議員選舉，兩黨候選人呈現勢均力敵態勢。

「紐約時報」與西耶納學院(Siena College)20日公布最新聯合民調指出，有意願投票的選民中，現任共和黨籍聯邦參議員普度(David Perdue)，與民主黨籍的挑戰者奧薩夫(Jon Ossoff)打成平手，都獲得43%的支持。